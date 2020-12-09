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20 – в Лисичанске: На Луганщине рассказали о заболевших коронавирусом

09.12.20 15:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине лабораторно подтверждены 134 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 71-летняя женщина из города Лисичанск.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 20 человек;
  • Рубежное – 28;
  • Северодонецк – 31;
  • Белокуракинский район – 5;
  • Кременской – 6;
  • Марковский – 4;
  • Меловской – 4;
  • Новоайдарский – 14;
  • Попаснянский – 1;
  • Сватовский – 9;
  • Станично-Луганский – 2;
  • Старобельский – 10.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 7 275 человек, из них:

  • выздоровели – 5 378 человек (73,9% от общего числа заболевших);
  • лечатся – 1 703 пациента, 376 – стационарно, 1 327 – амбулаторно (23,4%);
  • умерли – 194 человека (2,7%).

За время распространения коронавируса в области заболели 278 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 194.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 19,2%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 9 декабря в Украине COVID-19 заболели 845 343 человека (451 118 пациентов выздоровели, 14 204 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 27 044 случая (выздоровели – 16 519 пациентов, летальных случаев – 542).

В «ДНР» – 11 864 заболевших (выздоровели – 6 085 человек, скончались – 1 111). В «ЛНР» – 1 850 заболевших (выздоровели – 1 615 человек, скончались – 154).

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