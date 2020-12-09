Украина, Нигерия, Кения: Богатые страны раскупили вакцину от COVID-19, бедным странам осталось 10%

Богатые страны предусмотрели закупку вакцины от COVID-19 в избыточном количестве, в то время как бедные будут страдать от ее тотальной нехватки. Об этом заявляет альянс People’s Vaccine («Вакцина для народа»), передает «УНИАН».

Аналитики альянса, в который входят такие международные организации, как Amnesty International Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam, собрали данные по договорам, заключенным между странами и поставщиками 8-ми главных препаратов-кандидатов на вакцину от коронавируса. Они выяснили, что 67 бедных стран мира рискуют отстать в темпах вакцинации.

По имеющимся данным, бедные страны в 2021 году будут способны вакцинировать от коронавируса лишь одного из 10 своих жителей, если фарминдустрия не примет срочные меры по наращиванию объемов производства вакцины.

В то же время, богатейшие страны уже приобрели достаточно доз, чтобы обеспечить вакцинацию своего населения трижды. Особо тут преуспела Канада, которая купила в 5 раз больше доз вакцины, чем необходимо населению на нынешнем этапе.

«Богатые страны, которые представляют лишь 14% населения планеты приобрели 53% всех доз наиболее перспективных вакцин», – отмечают аналитики.

При этом в пяти из 67 бедных стран, о которых предупреждают в альянсе, уже зафиксировано около 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции – это Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина.