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В школах «Л-ДНР» обучаются 8% от всех учащихся в Украине

09.12.20 16:14
В школе «ДНР» / Фото из открытых источников
В школе «ДНР» / Фото из открытых источников

В школах «Л-ДНР» получают образование 8% от всех учащихся в Украине. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе вебинара сообщила координатор-директор общественной организации «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.

«По разным данным сейчас на неподконтрольной территории получают среднее образование 443 тысячи ребят. Это достаточно большое количество. Это 8% от всех, кто получает среднее образование, по всей Украине. То есть достаточно большой сегмент учится сейчас там», – сообщила она.

Напомним, что по данным Министерства образования Украины, с 1 сентября 2020 года на подконтрольной территории в школах страны обучаются более 4,2 миллиона детей. Если приплюсовать 443 тысячи школьников из «Л-ДНР», то их доля в общем количестве учащихся страны сейчас составит 9,5%.

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