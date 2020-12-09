Жесткий карантин в Украине введут с 8 января, – решение Кабмина

Локдаун в Украине для предупреждения распространения коронавирусной инфекции будет введен с 8 по 24 января. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сегодня, 9 декабря, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Если говорить о ситуации с коронавирусом, то мы видим, что количество больных по сравнению с предыдущими неделями уменьшилось. При практически неизменном количестве тестов мы имеем почти на 8 тысяч меньше новых больных за неделю. Кроме того, у нас фиксируются дни, когда выздоровело больше людей, чем заболело. То есть у нас ситуация сложная, но мы видим некоторые позитивные тенденции», – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что достичь позитивных сдвигов удалось благодаря карантину «выходного дня» и усилению штрафов за неношение масок.

По его словам, на сегодня медицинская система справляется с наплывом больных, поэтому правительство решило вводить дополнительные ограничения карантина (локдаун) уже в следующем году.

«С 8 по 24 января включительно 2021 года в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения, назовем их "зимние каникулы ради безопасности". Это делается для того, чтобы не допустить разворачивание новой волны заболеваемости после новогодних праздников», – подчеркнул Денис Шмыгаль.