Бывший военный обучает жителей Мариуполя скандинавской ходьбе (Видео)

В Мариуполе Александр Кострикин создал клуб скандинавской ходьбы. С помощью специальных палок физкультурники проходят несколько километров вдоль побережья Азовского моря.

Ольга Бондарева занимается скандинавской ходьбой полтора года. Тренируется почти каждый день. «После 10 км такой ходьбы, казалось бы, можно свалиться с ног и полежать на диване. Абсолютно нет. Я прихожу домой и начинаю различные дела, или бегу на работу. Это не нагрузка, это действительно здоровье», – говорит женщина.

«Я чувствую себя моложе. Я заскакиваю в троллейбус или автобус, берусь за перила и понимаю – у меня не болят ни позвоночник, ни колени. Это какое-то чудо», – добавляет участник клуба пенсионер Валерий Пестриков.

Организатор клуба и тренер Александр Кострикин – бывший военный. Он служил в Афганистане, там получил контузию. «Полк возвращался с боевых действий. Наша машина шла в колоне. Был подрыв – и все. Дальше – госпиталь, в котором пролежал 2 недели. Потом продолжил службу. Следующее ранение было в 90-м году на полигоне. Это были штатные учения, были стрельбы, но мина взорвалась, и я получил ранение – коснулось кисти, разорвало руку», – вспоминает Александр.

После увольнения в запас он переехал в Мариуполь. Здесь открыл собственный бизнес и начал заниматься спортом. А 5 лет назад увлекся скандинавской ходьбой.

«Первые палочки у меня были от горных лыж. И мы с супругой начали ходить. Здесь были единомышленники. Мы встречались, общались. Потом купили специальные палочки и начали этим заниматься более профессионально, ежедневно», – рассказывает Кострикин.

Клуб скандинавской ходьбы открыли 2 года назад на базе коммунального учреждения «М. Спорт». «К нему люди тянутся. Он уделяет каждому внимание – знает, кому какую нагрузку можно давать. В любой момент подскажет, всегда на связи», – комментирует главный специалист отдела развития спорта КП «М. Спорт» Василий Астахов.

Сейчас в клубе занимается около сотни жителей Левобережного района Мариуполя. Тренируются 2 дня в неделю, занятие длится не менее 2 часов.

«Чувствуется, какой он собранный. Как он эти упражнения сильно и красиво делает. Видишь, как легко это делают его ученики. Вот для меня некоторые упражнения еще очень трудны», – делится Валерий Пестриков.

«У этого человека столько энергии! Он такой замечательный организатор. Он за каждого переживает. А за новеньких – особенно. Я наблюдаю, как он терпеливо выслушивает и идет в последнем ряду с человеком, который не может», – дополняет Ольга Бондарева.

Открыть клубы скандинавской ходьбы планируют также и в иных районах города.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Суспільне Донбасс»