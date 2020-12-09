Но это сложно: Получившие дипломы в «Л-ДНР» в Украине могут пройти переаттестацию

Украина не признает дипломы, выданные в «Л-ДНР», поэтому с такими документами на подконтрольной территории не устроиться на работу по специальности. При этом есть процедура, с помощью которой можно подтвердить свою квалификацию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе вебинара рассказала координатор-директор общественной организации «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.

Выпускники вузов, техникумов, ПТУ и пр. в «Л-ДНР» получают документы об образовании «республиканского» образца. Артемчук акцентировала, что на данный момент такие дипломы не признаются Украиной. Соответственно, приехав на подконтрольную территорию, такой молодой человек не сможет работать по специальности. Даже если это касается рабочих специальностей.

«У нас был случай: обратился к нам парень, который получил диплом плиточника-облицовщика на оккупированной территории, хотел с этим дипломом работать в Харькове. Но данный диплом не признается Украиной, и он не позволяет человеку устроиться на работу по данной специальности», – сказала представительница «Донбасс SOS».

При этом в Украине есть процедура переаттестации, с помощью которой можно подтвердить свои знания, подученные в «Л-ДНР». Этот процесс регламентирует приказ Минобразования № 537 от 19.05.2016 «Порядок прохождения аттестации для признания полученных квалификаций, результатов обучения и периодов обучения в системе высшего образования, полученных на временно оккупированных территориях Украины после 20 февраля 2014 года».

«Я этот приказ изучала, скажу сразу – механизм очень непрост. То есть, подтвердить диплом, пройти аттестацию – процедура не простая и не быстрая. Поэтому, если кто-то сейчас думает, на какой территории поступать в вуз, мы рекомендуем: чтобы не проходить эту аттестацию, сразу настройтесь на получение образования на подконтрольной Украине территории», – подчеркнула Артемчук.

Она напомнила, что абитуриенты из «Л-ДНР» могут поступить в украинские вузы по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания, лишь со сдачей 3-х экзаменов (по по украинскому языку, истории Украины и экзамен по специальности в вузе).

Напомним, что в школах «Л-ДНР» получают образование 8% от всех учащихся в Украине. Многие из них параллельно учатся в школах на подконтрольной территории, чтобы получить украинское легитимное образование и поступить в вуз.