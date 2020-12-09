Локдаун: В Кабмине озвучили, что будет запрещено и разрешено с 8 по 24 января (Инфографика)

На период с 8 по 24 января 2021 года правительство вводит усиленные карантинные ограничения. Но если ситуация с COVID-19 будет стремительно ухудшаться, государство оставляет за собой право вводить карантин немедленно. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сегодня, 9 декабря, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Но по прогнозам и цифрам, которые сегодня есть, даты будут те, которые озвучены», – уточнил премьер-министр.

Глава правительства и министр здравоохранения Максим Степанов перечислили, что будет предусматривать усиленный карантин.

Будет запрещено:

работа кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов на вынос. В новогоднюю ночь учреждениям общественного питания разрешат работать до 01:00;

работа магазинов непродовольственных товаров и непродовольственных рынков, только доставка;

деятельность кинотеатров, фитнес-клубов, ночных клубов, спортзалов, театров, учреждений культуры;

работа торгово-развлекательных центров за исключением, когда в ТРЦ разрешается торговля только продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

любые развлекательные, рекламные, спортивные, культурные массовые мероприятия. Елки разрешат проводить на площадях, без обустройства концертных площадок, развлечений.

будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов.

«В то же время, с ограничениями действующей сейчас "оранжевой" зоны продолжит работать общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу в те организации, учреждения, которые будут работать и во время карантина. Мы понимаем, что это жизненная необходимость», – пояснил Шмыгаль.

Также будут работать:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы и учреждения реабилитации;

спортивные занятия будут разрешены только на улице и для профессиональных команд. Спортивные мероприятия – без присутствия болельщиков;

салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи и без ожидания внутри помещений;

организациям и учреждениям рекомендуется перейти на дистанционный режим работы.

Премьер-министр добавил, что президент Владимир Зеленский уже подписал пакет законов по поддержке бизнеса и граждан во время усиленного карантина на общую сумму более 12 млрд грн.