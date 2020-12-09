Локдаун: В Кабмине озвучили, что будет запрещено и разрешено с 8 по 24 января (Инфографика)

На период с 8 по 24 января 2021 года правительство вводит усиленные карантинные ограничения. Но если ситуация с COVID-19 будет стремительно ухудшаться, государство оставляет за собой право вводить карантин немедленно. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сегодня, 9 декабря, передает корреспондент «Донецких новостей».
«Но по прогнозам и цифрам, которые сегодня есть, даты будут те, которые озвучены», – уточнил премьер-министр.
Глава правительства и министр здравоохранения Максим Степанов перечислили, что будет предусматривать усиленный карантин.
Будет запрещено:
- работа кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов на вынос. В новогоднюю ночь учреждениям общественного питания разрешат работать до 01:00;
- работа магазинов непродовольственных товаров и непродовольственных рынков, только доставка;
- деятельность кинотеатров, фитнес-клубов, ночных клубов, спортзалов, театров, учреждений культуры;
- работа торгово-развлекательных центров за исключением, когда в ТРЦ разрешается торговля только продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;
- любые развлекательные, рекламные, спортивные, культурные массовые мероприятия. Елки разрешат проводить на площадях, без обустройства концертных площадок, развлечений.
- будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов.
«В то же время, с ограничениями действующей сейчас "оранжевой" зоны продолжит работать общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу в те организации, учреждения, которые будут работать и во время карантина. Мы понимаем, что это жизненная необходимость», – пояснил Шмыгаль.
Также будут работать:
- продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы и учреждения реабилитации;
- спортивные занятия будут разрешены только на улице и для профессиональных команд. Спортивные мероприятия – без присутствия болельщиков;
- салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи и без ожидания внутри помещений;
- организациям и учреждениям рекомендуется перейти на дистанционный режим работы.
Премьер-министр добавил, что президент Владимир Зеленский уже подписал пакет законов по поддержке бизнеса и граждан во время усиленного карантина на общую сумму более 12 млрд грн.