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Локдаун: В Кабмине озвучили, что будет запрещено и разрешено с 8 по 24 января (Инфографика)

09.12.20 17:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На период с 8 по 24 января 2021 года правительство вводит усиленные карантинные ограничения. Но если ситуация с COVID-19 будет стремительно ухудшаться, государство оставляет за собой право вводить карантин немедленно. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сегодня, 9 декабря, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Но по прогнозам и цифрам, которые сегодня есть, даты будут те, которые озвучены», – уточнил премьер-министр.

Глава правительства и министр здравоохранения Максим Степанов перечислили, что будет предусматривать усиленный карантин.

Будет запрещено:

  • работа кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов на вынос. В новогоднюю ночь учреждениям общественного питания разрешат работать до 01:00;
  • работа магазинов непродовольственных товаров и непродовольственных рынков, только доставка;
  • деятельность кинотеатров, фитнес-клубов, ночных клубов, спортзалов, театров, учреждений культуры;
  • работа торгово-развлекательных центров за исключением, когда в ТРЦ разрешается торговля только продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;
  • любые развлекательные, рекламные, спортивные, культурные массовые мероприятия. Елки разрешат проводить на площадях, без обустройства концертных площадок, развлечений.
  • будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов.

«В то же время, с ограничениями действующей сейчас "оранжевой" зоны продолжит работать общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу в те организации, учреждения, которые будут работать и во время карантина. Мы понимаем, что это жизненная необходимость», – пояснил Шмыгаль.

Также будут работать:

  • продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы и учреждения реабилитации;
  • спортивные занятия будут разрешены только на улице и для профессиональных команд. Спортивные мероприятия – без присутствия болельщиков;
  • салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи и без ожидания внутри помещений;
  • организациям и учреждениям рекомендуется перейти на дистанционный режим работы.

Премьер-министр добавил, что президент Владимир Зеленский уже подписал пакет законов по поддержке бизнеса и граждан во время усиленного карантина на общую сумму более 12 млрд грн.

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