Не нравится – рассчитывайтесь: Медсестры ковидной больницы Мариуполя не получают 300% доплаты (Видео)

В Мариуполе младший медицинский персонал городской больницы № 4 не получает доплату в 300% за работу в ковидних отделениях. Говорят, в октябре надбавка была, но не в полном объеме. А в ноябре ее еще урезали. Медики уверены: рискуя своим здоровьем при работе с больными коронавирусом, должны рассчитывать на денежную компенсацию.

Младшая медсестра Вера Соколова работает в травматологическом отделении горбольницы № 4, которое сейчас определено под пациентов с COVID-19. В ее обязанности входит уборка палат, раздача пищи, замена средств личной гигиены тяжело больным. Говорит, что на отдых времени вообще нет. Но за нагрузку и риск заразиться коронавирусом компенсацию в 300% в полной мере не получает.

«Мы с 18 октября открыли наше отделение. Получается, с ковидом работали полмесяца. Нам насчитали неплохо. Но тем не менее не 300%, а 250%. За ноябрь нам насчитали по 170%. Я отработала на полторы ставки и получила 7 тыс. грн. Это работая с ковидом. А до ковида я работала на полторы ставки и получала 6 тыс. грн», – рассказывает Соколова.

Получив зарплату, Вера со своей коллегой Татьяной обратились в бухгалтерию, но там ситуацию им не прояснили. «Почему мы, рискуя своим здоровьем и здоровьем своих близких, должны идти на такие жертвы? А нам еще с такими претензиями: не нравится – рассчитывайтесь. Что это за разговор? Тем более это был указ президента Украины. Я получила 5 200 грн», – возмущается младшая медсестра горбольницы № 4 Татьяна Юркова.

По словам медсестер, персонала в отделении не хватает. Палаты заполнены. На 37 пациентов – в смене одна санитарка. В помощь привлекают персонал из иных отделений.

Младшая операционная сестра экстренной помощи горбольницы № 4 Кристина Дороженко готова работать с риском для здоровья. Но при достойных условиях оплаты. «Я буду пробовать. У меня есть надежда, что к Новому году я хоть что-то заработаю, т.к. у меня двое маленьких детей. Со стороны картина [не очень]. Я вот смотрю, как девочки бьются, и если мы реально добьемся доплаты за свой труд… Чтобы не за "спасибо". Хотя даже "спасибо" не говорят», – отмечает женщина.

Каждая больница получает финансирование напрямую от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). В администрации горбольницы № 4 отмечают, что сумма ковидных надбавок зависит от количества медиков и пациентов. В начале карантина на работу с больными коронавирусом здесь направили 5 бригад, в каждой по 12 медиков. В октябре коечный фонд увеличился, а вместе с ним и количество бригад – до 9. Однако НСЗУ, как и ранее, пока начисляет деньги только из расчета 5-ти бригад.

«Мы выплачиваем деньги по закону. А там сказано – до 300%, а не четко 300%. Мы бы с удовольствием платили и 300%. Но из-за несоответствий фактическим трудозатратам у нас такой возможности сейчас нет», – комментирует директор горбольницы № 4 Владимир Жигиль.

По его словам, именно поэтому сотрудники в ноябре получили меньше надбавок, чем в октябре. Жигиль утверждает, что заявку в НСЗУ о перерасчете денег согласно нового количества персонала, задействованного под ковид, подали вовремя. В НСЗУ обещают сделать перерасчет. Но когда именно – точного ответа нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «TV-7 Мариуполь»