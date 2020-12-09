«Квота 2» для детей из «Л-ДНР»: Как поступить в вуз без ВНО лишь с тремя экзаменами

Для абитуриентов с неподконтрольных Украине территорий в этом году было выделено 12 тысяч бюджетных мест по всем вузам страны. Однако по результатам вступительной кампании эту возможность использовали лишь 1,5 тысячи поступающих (13%). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе вебинара рассказала координатор-директор общественной организации «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.

Она напомнила, что абитуриенты из «Л-ДНР» могут поступить в украинские вузы по упрощенной системе:

без сдачи внешнего независимого оценивания;

при поступлении нужно будет сдать 3 устных экзамена: при опорной школе данного вуза – по украинскому языку и истории Украины, при самом вузе – экзамен по специальности (например, биология – если это медицинский вуз, химия – если выбрал специальность технолога и т.д.).

Сдав эти экзамены, абитуриент может поступить на бюджет по «квоте 2». «"Квота 2" раньше распространялась только на жителей Крыма. С этого года "квота 2" распространяется и на жителей Донбасса. По данной квоте государство выделяет определенную часть мест в вузах. На эти места принимаются абитуриенты с оккупированных территорий, имеющие право на поступление на основе экзаменов без ВНО», – пояснила Артемчук.

В этом году во время вступительной кампании государство на «квоту 2» выделило по всем вузам Украины 12 тысяч мест. «То есть 12 тысяч абитуриентов с оккупированных территорий могли стать студентами украинских вузов бюджетной формы обучения. Но из 12 тысяч мест "квоты 2" было занято всего 1,5 тысячи мест. Если нас слышат абитуриенты из оккупированных территорий: то есть была и, думаю, будет хорошая возможность стать студентом украинского вуза по "квоте 2"», – подчеркнула представительница «Донбасс SOS».

Кроме того, с этого года по упрощенной системе можно поступить практически в любой вуз Украины. «До этого года количество таких вузов было небольшим. С этого года количество вузов существенно расширилось. На сегодня можно сказать, что по упрощенной процедуре можно поступить практически в любой вуз Украины. Задача абитуриента – просто выбрать учебное заведение», – дополнила Виолетта Артемчук.

Подробный перечень таких вузов представлен на сайте «Тебе тут чекають» vstup-prosto.com, здесь же указан телефон «горячей линии» и иные контакты, по которым можно получить всю информацию о поступлении. Также информацию можно получить на «горячей линии» организации «Донбасс SOS» – 0 800 309 110.

Напомним, что в школах «Л-ДНР» получают образование 8% от всех учащихся в Украине. Многие из них параллельно учатся в школах на подконтрольной территории, чтобы получить украинское легитимное образование и поступить в вуз.

Украина не признает дипломы, выданные в «Л-ДНР», поэтому с такими документами на подконтрольной территории не устроится на работу по специальности, даже на рабочие специальости. При этом есть процедура, с помощью которой можно подтвердить свою квалификацию.