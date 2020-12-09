Кернеса признали мэром Харькова без присяги

Первая сессия депутатов нового, 8-го, созыва Харьковского городского совета признала отсутствующего в Харькове Геннадия Кернеса мэром города без принесения присяги, передает «Укринформ».

«Согласно содержанию ст. 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", присягу приносит только лицо, которое впервые было избрано на должность поселкового, сельского или городского головы. В то же время Кернес избран городским головой не впервые и уже приносил присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке. В соответствии с вышеуказанными законами, Кернес Геннадий Адольфович с этого времени наделен полномочиями Харьковского городского головы», – отметила с трибуны сессии, зачитав постановление о регистрации Кернеса Харьковским городским головой, председатель городской ТИК Ольга Мозговая.

Мозговая также огласила результаты выборов в горсовет.

Кернес не смог приехать в Харьков 9 декабря, т.к. до сих пор проходит лечение от осложнений коронавируса в Германии. Ожидается, что он прибудет ближе к 20-30 декабря.

Напомним, что ночью 16 сентября Кернеса частным самолетом транспортировали в берлинскую клинику «Шарите» для лечения от коронавируса и воспаления легких.

Он лично не присутсвовал во время выборов мэра Харькова. Тем не менее, 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и в третий раз избран Харьковским городским головой.