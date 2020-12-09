Поздравления от усыновителей: Порталу «Сиротству – нет!» исполнилось 11 лет

Сегодня, 9 декабря, всеукраинскому порталу национального усыновления sirotstvy.net исполняется 11 лет. Портал был создан в рамках программы «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» и стал комфортным посредником между будущими усыновителями и воспитанниками детских домов. Об этом сообшает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Отмечается, что 11-летняя работа портала sirotstvy.net помогла сформировать культуру национального усыновления в Украине. За эти годы портал посетили более 26 млн. пользователей. «Почти 10 тысяч детей-сирот и детей без родительской опеки нашли свои новые семьи. Некоторые из них впервые в жизни почувствовали тепло родительских объятий», – говорится в сообщении.

Каждый день будущие родители обращаются с вопросами к специалистам и экспертам портала. Программа «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» предоставила более 5 тысяч консультаций.

Также за эти годы сформировано родительское комьюнити, благодаря чему сотни приемных родителей и усыновителей могут общаться, поддерживать друг друга, посещать тренинги, семинары и праздники программы «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!».

«Портал sirotstvy.net изменил нашу жизнь. Благодаря работе огромной команды наша в нашей семье появились три прекрасные девочки – Ангелина, Николь и Вероника. Хочется пожелать дальнейшего развития порталу, сил и вдохновения команде, и главное – детям любящих родителей!», – делится усыновитель Максим Сенцов.

Дети семьи Cенцовых

«Замечательный возраст－11 лет! Детские первые, неуверенные шаги сделаны, подростковый кризис еще не наступил, все двери перед тобой открыты, и весь мир любит тебя. Пусть так будет всегда! Любимому, надежному порталу － сегодня 11 лет. 11 лет тяжелой работы, 11 лет беспрерывного поиска семей для детей, 11 лет семинаров, тренингов. Тысячи счастливых семей, тысячи детей, которые теперь смогут стать любимыми. 11 лет поддержки приемных родителей－словом, делом, учебой, встречами и отдыхом. Спасибо! С днем рождения, портал!», – поздравляет Марина Сноз, которая усыновила трех детей.

Дети семьи Сноз

У Богданы Голод благодаря порталу теперь два сына, свои поздравления она выразила в стихах:

Ми щиро вітаємо вашу команду!

11 років… Багато чи мало?

В роках – то мізерно, в ділах – ціла вічність.

Врятованих доль діточок безкінечність.

Щасливих очей, море світла, любові.

Даруєте ангели з плоті і крові.

Малятам знайшли ви справжні родини,

Батькам дарували усмішку дитини.

Ви мрії здійснили великих й малих.

Хай доля дарує вам радісні дні!

Бажаємо вам безліч таких святкувань,

Хороших і світлих вам побажань!

Ирина Гартунг – опекунша двух мальчиков: «С огромной радостью поздравляю портал "Сиротству – нет! " с днем рождения! Спасибо за вашу работу и то огромное счастье, которое вы приносите людям. Благодаря вам лично я нашла своих двух сыновей. Сейчас мы даже не представляем жизни друг без друга. Спасибо огромное сотрудникам портала – профессионалы, чуткие, добрые люди, всегда готовые прийти на помощь, дать хороший совет, поддержать в трудную минуту. Спасибо вам за то, что вы есть».

Ирина Гартунг с сыном

Галина Калиниченко, усыновительница дочери и сына: «Мне очень приятно писать поздравления команде портала "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет! ". В наш век информации уже 11 лет быть флагманом в таком узкосоциальном направлении – это успех, который нельзя не признавать и которому хочется громко аплодировать. Это успех идеи, команды, общества и желать можно только дальнейшего продвижения, большего приобщения активистов и, конечно же, миллион счастливых историй! Информационность и лаконичный дизайн, сопереживание и реальная помощь – вот основные, на мой взгляд, составляющие таких достижений. Всех благ, sirotstvy.net!».