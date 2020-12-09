Кабмин продлил время работы ресторанов в новогоднюю ночь

На период действующего карантина продлено время работы кафе и ресторанов до 23:00, а в новогоднюю ночь они смогут работать до часу ночи. Об этом сегодня, 9 декабря, на заседании Кабинета министров сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

Так, КМУ продлил часы работы заведений общественного питания до 23:00, при этом расчетные операции должны будут провести до 22:00.

Касательно новогодней ночи Степанов сообщил: «Мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до часа ночи. То есть сейчас они [работают] до 23:00, а в новогоднюю ночь – до часа ночи»/

При этом данные нормы будут действовать до 8 января, а с 8 по 24 января в стране вводится жесткий карантин (локдаун). В этот период кафе и рестораны смогут работать только в формате «на вынос», доставки на дом.