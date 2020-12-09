По «особому статусу» Донбасса: В Раде прогнозируют новый закон в следующем году

Фракция «Слуга народа» подала в Верховную Раду законопроект, продлевающий срок действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» еще на год, до 31 декабря 2021 года. Это так называемый закон об «особом статусе Донбасса», написанный еще в 2014-м, передает «Радио Свобода».

В законе изменится лишь одна цифра: 2020 – на 2021. Таким образом, это техническое решение – закон об «особом статусе» нужен для продолжения работы в Минском формате.

Но народный депутат Егор Чернев считает, что это может быть последнее продление закона. По его мнению, до конца 2021 года прогресс – реален.

«Надеюсь, это будет не год, а меньше. Возможно, не столько в "Минском" сколько в расширенном Нормандском формате, куда мы пригласим Британию и США... Основное разногласие у нас с Россией, напомню, – это в какой момент должен быть передан контроль над границей. Если этот вопрос будет разрешен, дальше все пойдет проще», – надеется Чернев.

«Тогда будут приняты новые законы», – говорит он, имея в виду пакет законопроектов, разрабатываемых сейчас в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Аналитик Мария Золкина также поясняет, что так закон об «особом статусе» продлен для того, чтобы продолжить двигаться в Нормандском и Минском форматах. «Чтобы не выбивать почву из-под ног у наших переговорщиков. Если не продлить действие закона еще на год, в нашу сторону полетят камни и обвинения, что Украина делает шаги назад. Подвижек со стороны России никаких нет. Все, что зависело от Украины, сделано: мы подготовили КПВВ в Счастье, согласовали новые точки разведения и давно подготовили списки на обмен. Россия в переговорах сейчас занимает выжидательную позицию: ждет, когда украинская сторона согласится на политические уступки. В этой ситуации нам не нужно делать лишних шагов, чтобы лишний раз не провоцировать расколы и дискуссии в украинском обществе – не нужно ничего добавлять в этот закон», – считает она.

Она тоже уверена, что в 2021 году украинская сторона акцентировать на необходимости смены переговорного формата. То есть на фоне поддержки существующих договоренностей де-факто будет предлагаться новая повестка дня для мира на Донбассе, выстроенная вокруг того, что позиция по границе Украину не устраивает.

Напомним, что закон об «особом статусе Донбасса» в свое действие вступает лишь после проведения выборов на неподконтрольном Донбассе. И все его положения рассчитаны на освобожденную территорию. То есть все эти годы документ по факту является «пустым».

Закон был принят еще в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 года. Первоначально срок его действия был определен в 3 года. Поэтому 6 октября 2017 года Рада опять проголосовала по «особому статусу» Донбасса, продлив его еще на год – до 18 октября 2018 года. Еще раз продлили 4 октября 2018 года со сроком действия до 31 декабря 2019 года. В конце прошлого года новая украинская власть заговорила о написании нового закона по Донбассу, однако этого до сих пор не произошло.