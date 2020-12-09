Законсервировали: Житель Донецка показал парк Щербакова (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец показал, как сейчас выглядит центральный парк отдыха им. Щербакова.

Мужчина прогулялся по парку сегодня, 9 декабря. В обеденное время буднего дня парк пустынен, отдыхающих здесь нет.

«Не сезон, все законсервировано, идут уборочные работы – выскребают листья. Здесь очень чисто, ни окурочка. Хорошо следят за территорией этого парка. Детские аттракционы завернули в пленку… Много различных здесь растений, за которыми нужен колоссальный уход. Но все прополото, все чистенько», – описывает увиденное Полтавец.

Он акцентировал внимание, что колесо обозрения пока еще стоит, хотя его в этом году обещали демонтировать из-за аварийности. «Может, восстанавливать будут? Или до демонтажа просто руки не дошли», – рассуждает дончанин.

На закрытых кассах пока еще весят прайсы сезона-2020. Судя по ним, весной-осенью в парке работало всего 10 аттракционов. Стоимость билета единая: взрослый – 40 руб. (15 грн по местному курсу валют), детский – 20 руб. (8 грн).

Потравец рассказал, что погода в Донецке морозная. «Хоть и минус 2 градуса, но такой ветерок и морозец кусается», – отметил он.

На кадрах видно, что гладь Первого городского ставка уже взялась коркой льда.