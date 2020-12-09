Яценюк приветствовал поддержку ЕС, но напомнил о коррупции в Украине

Предоставление Евросоюзом Украине 600 млн евро – беспрецедентное, учитывая отсутствие прогресса по программе с Международным валютным фондом. Об этом в соцсети написал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк.

Он отмечает, что помощь ЕС была предоставлена и теперь дефицит средств в госбюджете Украины уже не 120, а 100 млрд грн. «До конца года как-то дотянут. Бюджет [на 2021-й] примут. Но это никоим образом не решает проблемы в следующем году. То есть на бумаге деньги будут. А вот в реальности на счетах без дальнейших реформ – не предвидится», – считает Яценюк.

Он также акцентировал, что для будущего страны необходима борьба с коррупцией. А для этого нужно завершить реформирование всех ветвей власти.

«Президент должен завершить судебную реформу, восстановить антикоррупционную инфраструктуру, а правительство обязано строить честную и эффективную государственную власть и конкурентную рыночную экономику. Это лекарство от коррупции», – отметил политик.

Он подчеркнул, что системную коррупцию способна преодолеть системная работа. Яценюк напомнил, что правительство, которое он возглавлял, ввело электронное декларирование, создало НАБУ и Национальное агентство по предупреждению коррупции, «побороло газовую коррупционную мафию», ввело систему ProZorro в государственных закупках. Фракция «Народного фронта» голосовала за создание Антикоррупционного суда.

«Сегодняшняя власть уничтожает эти основы. Цена этому – не только угроза потери безвиза. Она может быть гораздо выше – потеря будущего», – написал он.

Политик подчеркнул, что верховенство права, защита права собственности, прозрачные правила и процедуры, профессиональная и подотчетная власть являются ключевыми элементами честной государства без коррупции.