Из-за пандемии: В Украине сократилось число обращений беженцев

В период пандемии коронавирусом вынужденное перемещение беженцев в мире сократилось. Сократилось число обращений от граждан иных стран об убежище и в Украине. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает Агентство ООН по вопросам беженцев (УВКБ ООН) в Украине.

По состоянию на середину 2020 года Украина в целом приняла 2218 признанных беженцев и лиц с дополнительной защитой, а также около 2300 лиц, ищущих убежища. Среди этих людей – представители 60 стран. Количество новых же обращений в первой половине 2020 года сократилось до 243 человек из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

«Ежегодно в Украине около тысячи – полутора тысяч искателей убежища обращаются о предоставлении защиты. В этом году, в первом полугодии обратились 243 человека», – сообщила Ноель Калхун, заместитель представителя УВКБ ООН в Украине.

Кроме того, в Украине зарегистрированы около 1,5 миллиона внутренних переселенцев, которые покинули свои дома из-за вооруженного конфликта на Донбассе и оккупации Крыма.

Всего в первой половине 2020 года вынужденное перемещение в мире составило 79,5 млн человек. Люди покидали свои дома из-за преследования, конфликтов и нарушения прав человека.

При этом из-за ситуации в отдельных странах вынужденное переселение удвоилось за последнее десятилетие. «Эта критическая ситуация продлится, если мировые лидеры не прекратят войны», – заявил Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев.