Но проблема осталась: В Украине не повысили тариф на электроэнергию для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф на электроэнергию для предпринимателей. Вопреки предварительным подсчетам, НКРЭКУ отказалась повышать плату за передачу электроэнергии для бизнеса. За доставку предприниматели будут платить 29 копеек за киловатт – это на 2 копейки дешевле, чем сейчас, передает ТК «Украина».

Впрочем, предприниматели настаивают, что и эта плата является необоснованной. Поясняют: из их кармана государство фактически берет деньги на компенсацию по «зеленому тарифу» и дешевые киловатты для населения. А закон говорит, что эти расходы должен покрывать бюджет.

«Выступили металлурги и озвучили целый ряд направлений, где можно сэкономить средства. Часть этих предложений была учтена, я благодарен за это НКРЭКУ. Но эта уступка не решает главной проблемы. Не существует другого выхода, кроме как предусмотреть средства в государственном бюджете на компенсацию части тарифа "зеленой" энергетики, как минимум 30%», – прокомментировал президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александрович Каленков.