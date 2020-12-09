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В Мариуполе: Из окон многоэтажки летела горящая мебель (Фото)

09.12.20 21:02

В Мариуполе жители многоэтажки выбрасывали с 5-го этажа горящую мебель. Инцидент произошел 8 декабря в доме по проспекту Нахимова (Приморский район), передает «Сайт города Мариуполя». Очевидец сообщил, что сначала в окно выбросили горящий стул. Потом с ним какие-то парни побежали в сторону посадки через дорогу. Мужчина обеспокоился тем, что может возникнуть пожар, поэтому вызвал полицию.

На место происшествия приехала патрульная полиция. По информации правоохранителей, двое парней возрастом 18 и 19 лет курили в квартире и случайно возникло возгорание. Чтобы «замести следы», они решили выбросить испорченную мебель.

Возгорание потушили, а с молодыми людьми провели профилактическую беседу.

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