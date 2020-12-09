«Плана Б» по Донбассу еще нет, – Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук объяснил свое прежнее заявление о том, что Украина готовит «план Б» по Донбассу.

«Украина будет делать все и делает для того, чтобы работал "нормандский формат" и Минская консультативная группа для имплементации тех решений, которые принимаются в "нормандском формате". Украина была и остается приверженцем именно такой концепции. Но мы реалисты и видим, что выполняем договоренности, которые были приняты 9 декабря 2019 года, а та сторона блокирует», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, Россия в рамках переговоров по Донбассу «ничего не делает для того, чтобы убрать помехи с пути».

«Мы часами говорим о разных вещах, а о продвижении вперед – ничего. Мы не можем вечно так работать. Если далее будет такая формула работы, которую предлагает Россия, мы вынуждены искать другие формы влияния», – заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук отметил, что «СНБО готовит решение этого вопроса, который будет иметь новые подходы».

«Это и есть, на мой взгляд, "план Б". Но сейчас его обсуждать я не могу. Во-первых, его еще нет, над ним работают. А во-вторых, это вопрос ТКГ, мы берем в работу то, что решается на уровне государства, "нормандского формата"», – сказал он.

Кроме того, представитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш отметил, что у Украины разработано несколько планов действий по Донбассу на случай тупика на переговорах ТКГ. Их реализация будет зависеть от политики новоизбранного президента США Джо Байдена.

«Год назад состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны, где были разработаны 5 планов без четкой нумерации. Они, скажем так, горизонтальные. Их применение возможно в конкретной ситуации. Складывается наиболее благоприятная ситуация для какого-то плана, тогда он задействуется. Говорить о том, что план А не сработал – это президент Зеленский увидел мир в глазах Путина, а теперь он понял, что это был не мир, а отблеск софитов в глазах президента соседней страны», – сказал участник ТКГ.

Гармаш объяснил, какие факторы будут влиять на действия Украины: «"План Б", наверное, будет зависеть от первых шагов администрации Байдена, будет зависеть от того, какие будут изменения в Европе, в том числе с коронавирусом, потому что это будет влиять на экономическую ситуацию в мире и в России».

По его мнению, миротворцы и международная временная администрация были бы наиболее компромиссным вариантом урегулирования этого конфликта, особенно для населения оккупированной части Донбасса. Однако он пока не видит оснований для реализации такого сценария.

Напомним, Леонид Кравчук заявил, что СНБО Украины может утвердить «план Б» по Донбассу в начале 2021 года. Он уточнил, что лично принимает участие в его разработке.