Разговор по обе стороны линии фронта: Как с помощью диалога приблизить мир

Самым эффективным способом решения проблем в условиях затянувшегося конфликта мировая практика признает диалоги между его участниками. Вне формальных переговоров политических лидеров, искать решение «донбасского вопроса» возможно с помощью диалога между представителями общественности, экспертами с обеих сторон линии соприкосновения. Не секрет, что политики, участвующие в переговорах на высоком уровне, часто не понимают потребностей обычных людей, которые вот уже 7-й год живут в условиях войны. Поэтому часто насущные проблемы исчезают с повестки дня «высоких переговоров». Чтобы стороны конфликта лучше поняли друг друга, существуют неформальные диалоги, в ходе которых можно обсудить насущные проблемы и услышать другое мнение.

Подобные диалоговые проекты уже второй год реализует БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист»). О том, для чего нужны подобные проекты, как они способствуют разрешению конфликта на Донбассе, «Донецким новостям» рассказали представители организации и один из участников такого диалога.

Нюансы организации

«Цель диалога – не столько решение проблемы, сколько признание ее существования, поиск понимания проблемы с обеих сторон. При решении конфликта есть три уровня диалога. Первый – общение политиков, дипломатов. Второй – экспертный, когда обсуждают решение специфической проблемы, которая требует специальных знаний и умений участников. Третий – это диалог между обычными людьми на тему возможности примирения, видения общего будущего», – рассказала Наталья Проскуренко, менеджерка проектов БФ «Право за защиту».

Первые диалоги не на экспертном, а на уровне жителей подконтрольной и неподконтрольной территорий, инициированные «Правом на захист», состоялись в прошлом году. «На этой встрече темы для диалога участники формировали сами. Они говорили о том, что нас рассоединяет и, что нас объединяет, о возможности примирения. Результатом диалога стала выставка работ мастера – резчика из Луганска Вячеслава Козака в шести городах – Ивано-Франковске, Одессе, Днепре, Херсоне, Северодонецке, Киеве. На выставке "Капсулы" было представлено 17 работ мастера. К сожалению, невозможно было вывезти сами деревянные иконы из неподконтрольного Луганска, поэтому выставлялись их фотокопии. Название выставки неслучайно. Люди, живущие по разные стороны линии соприкосновения, находятся в своеобразной информационной капсуле и могут услышать друг друга только во время прямого диалога», – пояснила Наталья Проскуренко.

Провести подобную выставку на неподконтрольных территориях пока не удалось по ряду причин. Из-за отсутствия доступа на неподконтрольную территорию, вопросов безопасности, которые могут возникнуть.

По словам Натальи Проскуренко, диалоговые проекты – несмотря на эффективность этого инструмента в разрешении конфликта – всегда вызов для тех, кто их проводит и организовывает, ведь необходимо создать не только безопасную и комфортную площадку для диалога, но еще выстроить процесс таким образом, чтобы у участников была возможность прийти к взаимному пониманию. Поэтому в подобных дискуссиях участвуют не только эксперты или представители общественности, но и фасилитаторы – люди, которые модерируют дискуссию. Как правило, это профессионалы со специальным образованием в сфере медиации и опытом участия в подобных проектах.

«К подбору фасилитаторов подходим очень скрупулезно. Фасилитатор не может принимать чью-либо сторону, он помогает участникам формулировать те или иные реплики, чтобы они были лояльными и приемлемыми для обеих сторон. По сути, это психологи, которые могут организовать дискуссию. К тому же перед диалогом интервьюируем каждого потенциального участника, чтобы понять его цели, для чего ему это нужно, готов ли он выслушать противоположенное мнение по тому или иному вопросу, как будет реагировать, если услышит его в ходе обсуждения. Только после этого мы собираем диалоговую группу. Отбор фасилитаторов, интервью с участниками диалога, иногда занимают намного больше времени, нежели сами диалоги», – рассказала Наталья Проскуренко.

Уже в этом году в рамках «Диалога» состоялось 10 встреч экспертов в сфере экологии. Участники дискуссии обсуждали различные аспекты экологии в Донецкой и Луганской областях: затопление шахт, просадки грунтов, выбросы шахтного газа. Экологические проблемы не всегда заметны сразу, но почти всегда имеют ощутимые последствия. Так, закрытия и затопления шахт на подконтрольной и неподконтрольной украинскому правительству территории негативно влияют на состояние почвы, воды, воздуха, а больше всего – на здоровье жителей.

«Чтобы решить проблемы экологии необходимо взаимодействие обеих сторон конфликта. Если подтоплена шахта на неподконтрольной территории, то последствия этого ощутят и жители подконтрольной территории, и наоборот. Решать эти проблемы необходимо уже сейчас. Поэтому участники диалогового проекта – эксперты в области экологии – выработали рекомендации по совместным действиям обеих сторон по линии соприкосновения для предотвращения экологической катастрофы. Резолюцию, совместно выработанную в ходе "Диалога", планируем направить во все государственные структуры, отвечающие за проблемы экологии», – отметила Наталья Проскуренко.

Диалог на практике

Виктор Ермаков – директор Центра эколого-ресурсного восстановления Донбасса Государственной экологической академии последипломного образования и управления Министерства экологии и природных ресурсов. Он участвовал в диалоговом проекте, выступал фасилитатором. Эксперт давно занимается темой экологии Донбасса. Родился и вырос на Донбассе, поэтому хорошо знает специфику и особенности региона. Виктор Ермаков поделился с «Донецкими новостями» своими мыслями и впечатлениями от диалогов.

«Это мой первый опыт участия в обсуждении проблем экологии в качестве фасилитатора. Скажу честно, изначально слегка скептически относился к результативности подобного обсуждения. Мы очень тщательно подбирали целевую группу. Со стороны подконтрольных территорий в диалоге учувствовали четыре доктора наук. Мы приглашали ученых, экологов со стороны неподконтрольных территорий. Многие отказались от участия. Тем не менее, в группе, представляющей неподконтрольную территорию, были: специалист по утилизации бытовых и промышленных отходов, горный инженер, шахтер, медик, специализирующийся на профессиональных заболеваниях, эксперт, который в свое время занимался закрытием шахт и изучением влияния этого на экологию. То есть, с каждой стороны было по четыре эксперта», – рассказал фасилитатор.

Данная диалоговая группа собиралась по выходным – так было всем удобно, и участники могли обсуждать те или иные вопросы, не отвлекаясь на работу. Начало общения построили с личностной презентации. Виктор Ермаков пояснил, что такие презентации готовили участников к основному обсуждению, к пониманию, кто является твоим собеседником.

«Группа сосредоточилась на обсуждении вопроса подтопления шахт. Для решения этой проблемы на данном этапе необходимо подготовиться к противодействию катастрофе на техническом уровне. Также обсудили тему, как на экологической платформе подойти к идее восстановления мира. В финале продискутировали подготовленную резолюцию. Каждый чувствовал себя свободным в суждениях и нужным в реализации общего дела. На бытовом уровне мы не всегда слышим друг друга, а в ходе обсуждения важной для всех проблемы, участники сплотились», – детализировал фасилитатор.

Выработанная во время обсуждения резолюция в несколько измененном виде вошла в рекомендации комитетских слушаний Верховной Рады. «То есть прошла апробацию на государственном уровне. Также резолюцией нашей группы заинтересовались участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по социально- экономическим вопросам», – добавил Виктор Ермаков.

Диалог состоялся, но обсуждение необходимо продолжить. «Мы общались на экспертном уровне, очертили существующие угрозы и риски, а в дальнейшем необходимо говорить о эколого-ресурсном обновлении территорий. Также диалог необходимо вынести на обсуждение представителей громад, общественности, а после – представителей центральных органов власти», – очертил перспективный план фасилитатор.

Общение продолжается

По словам Натальи Проскуренко, БФ «Право за защиту» планирует продолжить проект «Диалоги», в рамках которого состоится два диалога с активистами, представителями громад и экологический диалог при участии экспертов. «Планируем расширить экспертную группу, надеемся, что удастся составить детальный план совместных действий по решению экологических проблем на востоке Украины и начать информирование населения касательно экологической ситуации и эко-рисков на Донбассе. Хотим продолжить практику диалога через искусство и проведение совместных лекций и семинаров», – заключила она.