«Горняки» – в Лиге Европы: В Италии «Шахтер» сыграл с «Интером» (Фото)

Сегодня, 9 декабря, в Милане (Италия) в рамках Лиги чемпионов местный «Интер» принимал украинский «Шахтер». Итог игры – ничья – 0:0.

Как накануне игры сообщала пресс-служба ФК «Шахтер», для того, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, «горняки» должны были одержать победу в Милане. Ничьей было бы достаточно только в том случае, если в параллельной встрече «Реал» дома не победит «Боруссию М». «Интеру» же для выхода в 1/8 финала нужна была только победа над «Шахтером».

Накануне игры «Шахтер» потренировался на поле стадиона «Джузеппе Меацца». 40-минутное занятие проходило под дождем – примерно такая же погода была и сегодня.

Непосредственно сам поединок прошел с заменами, желтыми карточками, но без голов. Открыть счет командам не помогли и добавленные 8 минуты к основному времени. Встреча «Интера» и «Шахтера» закончилась со счетом 0:0.

И итогам сегодняшних игр, «Реал» и «Боруссия М» – в плей-офф Лиги чемпионов, а «Шахтер» – в Лиге Европы.