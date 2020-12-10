В период жесткого карантина с 8 по 24 января все КПВВ продолжат работать в штатном режиме

Несмотря на усиленный карантин с 8 по 24 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе продолжат работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На заседании 9 декабря Кабинет министров принял решение о том, что с 8 по 24 января включительно 2021 года в Украине будут введены усиленные карантинные меры для того, чтобы не допустить развертывания новой волны заболеваемости COVID-19.

При этом, по инициативе Минреинтеграции было решено сохранить штатную работу всех КПВВ. Члены правительства поддержали данное предложение.

«Мы осуждаем блокировку работы КПВВ со стороны РФ как на админгранице с Крымом, так и в Донецкой и Луганской областях. Мы понимаем, что люди и так находятся в заложниках оккупационных режимов. При этом, чтобы попасть на подконтрольную территорию люди проходят все круги ада, ведь оккупационные режимы почти не пропускают людей, а если и пропускают, то требуют кипы каких-то бумажек», – отметил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он подчеркнул, что ситуация очень сложная.

«Но мы со своей стороны должны просто сделать все от нас зависящее, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав людей на получение достойной медицинской и социальной помощи на подконтрольной территории, права быть с семьей и других. И я искренне благодарен членам правительства за поддержку», – резюмировал Резников.

Напомним, по решению командующего Объединенных сил все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако незаконные вооруженные формирования продолжают блокирование движения людей через дорожные коридоры напротив КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское», «Марьинка».

Фактический пропуск граждан осуществляется только в КПВВ «Станица Луганская» – ежедневно и «Новотроицкое» – дважды в неделю, в понедельник и пятницу, когда НВФ разблокируют движение по дорожному коридору.