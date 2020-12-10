Минэнерго начнет погашать долги по зарплате шахтерам с 20 декабря

Средства на погашение долгов по зарплате шахтерам в сумме 1,4 млрд грн начнут поступать угольным предприятиям с 20 декабря. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Максим Немчинов на заседании Кабинета министров 9 декабря, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что финансирование будет проводиться в соответствии с законом №4119 о финансовом оздоровлении «Укрнафты».

«По нашим расчетам, приблизительно, на 18 декабря мы выходим на получение средств в специальный фонд государственного бюджета, и мы начнем перечисление этих средств на шахты, на выплату зарплат шахтерам. Это произойдет где-то с 20 декабря», ‒ сказал Немчинов.

Как подтвердил министр финансов Сергей Марченко, деньги будут перечислены угольным предприятиям в полном объеме 1,4 млрд грн.

Ранее врио министра энергетики Юрий Бойко уже заявлял о намерении Министерства энергетики погасить 1,4 млрд грн долгов по зарплате шахтерам до конца года.

По его словам, это наиболее значимая и важная задача, которую Минэнерго планирует выполнить, «чтобы в новый год идти без долгов по зарплате перед шахтерами».

Напомним, председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко заявил, что задолженность по выплате зарплаты шахтерам будет погашена. По его словам, Закон Украины, которым определяются новые источники для увеличения расходов по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» на 1,4 млрд грн, вступил в силу 28 ноября. На предприятия Донецкой области поступит около 700 млн грн.

В Мирнограде и Селидово (Донецкая обл.) горняки госшахт продолжали протесты с требованиями выплатить долги по зарплате. На шахте «Капитальная» (ГП «Мирноградуголь») шахтеры окончательно прекратили все работы. Почти неделю протестуют горняки шахты «Украина» (ГП «Селидовуголь») и отказываются спускаться в шахту.