Помимо локдауна: Правительство продлило общий карантин до 28 февраля

Правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 года с усилением ограничений с 8 до 24 января. Такое решение было принято на внеочередном заседании 9 декабря, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Кабинет министров утвердил инициированное Минздравом решение о продлении карантина и режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии COVID-19 до 28 февраля 2021 года.

«С конца января – начала февраля традиционно наблюдается рост заболеваемости гриппом. Для нас очень важно подойти к этому периоду с наименьшими цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью», – отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что режим продленного карантина, за исключением жесткого 16-дневного локдауна в январе, в основном будет соответствовать ограничениям «оранжевой» зоны, которые действуют и сейчас.

При этом вносятся некоторые изменения. В частности, уже с 1 января будет продлена работа общепита до 23:00 (сейчас до 22:00) с запретом расчетных операций после 22:00. В новогоднюю ночь кафе, барам, ресторанам будет разрешено работать до 01:00.

В то же время в период с 00:00 часов 8 января до 00:00 часов 25 января 2021 года на территории Украины будут действовать усиленные карантинные ограничения.