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Снова рост: В Украине за сутки выявили 13371 новый случай COVID-19

10.12.20 08:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 899), Запорожской (1 060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 993 человека;
  • летальных случаев – 266;
  • выздоровели – 13 903 человека;
  • проведено тестирований за сутки – 67 142 (в том числе методом ПЦР – 41 279, методом ИФА – 25863).

За все время пандемии в Украине заболели 858 714 человек, из них:

  • выздоровели – 465 021 человек (54,1% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 379 223 человека (44,2%);
  • летальных исходов – 14 470 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 917 780.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 86 437 случаев;
  • Винницкая область – 19 206 случаев;
  • Волынская область – 27 194 случая;
  • Днепропетровская область – 46 891 случай;
  • Донецкая область – 27 678 случаев;
  • Житомирская область – 32 987 случаев;
  • Закарпатская область – 25 344 случая;
  • Запорожская область – 39 758 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 40 007 случаев;
  • Киевская область – 46 211 случаев;
  • Кировоградская область – 6 744 случая;
  • Луганская область – 7 436 случаев;
  • Львовская область – 51 915 случаев;
  • Николаевская область – 22 621 случай;
  • Одесская область – 54 840 случаев;
  • Полтавская область – 27 772 случая;
  • Ровенская область – 35 034 случая;
  • Сумская область – 34 611 случаев;
  • Тернопольская область – 30 462 случая;
  • Харьковская область – 60 992 случая;
  • Херсонская область – 13 039 случаев;
  • Хмельницкая область – 33 426 случаев;
  • Черкасская область – 29 449 случаев;
  • Черновицкая область – 36 044 случая;
  • Черниговская область – 22 616 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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