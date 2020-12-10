Снова рост: В Украине за сутки выявили 13371 новый случай COVID-19

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 899), Запорожской (1 060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 993 человека;

летальных случаев – 266;

выздоровели – 13 903 человека;

проведено тестирований за сутки – 67 142 (в том числе методом ПЦР – 41 279, методом ИФА – 25863).

За все время пандемии в Украине заболели 858 714 человек, из них:

выздоровели – 465 021 человек (54,1% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении – 379 223 человека (44,2%);

летальных исходов – 14 470 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 917 780.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 86 437 случаев;

Винницкая область – 19 206 случаев;

Волынская область – 27 194 случая;

Днепропетровская область – 46 891 случай;

Донецкая область – 27 678 случаев;

Житомирская область – 32 987 случаев;

Закарпатская область – 25 344 случая;

Запорожская область – 39 758 случаев;

Ивано-Франковская область – 40 007 случаев;

Киевская область – 46 211 случаев;

Кировоградская область – 6 744 случая;

Луганская область – 7 436 случаев;

Львовская область – 51 915 случаев;

Николаевская область – 22 621 случай;

Одесская область – 54 840 случаев;

Полтавская область – 27 772 случая;

Ровенская область – 35 034 случая;

Сумская область – 34 611 случаев;

Тернопольская область – 30 462 случая;

Харьковская область – 60 992 случая;

Херсонская область – 13 039 случаев;

Хмельницкая область – 33 426 случаев;

Черкасская область – 29 449 случаев;

Черновицкая область – 36 044 случая;

Черниговская область – 22 616 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.