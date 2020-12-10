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+633 новых случая: На Донетчине сообщили о ситуации с COVID-19 (Карта)

10.12.20 09:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области за прошедшие сутки от коронавируса не умер ни один человек. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За среду, 9 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 633 больных в области, среди которых 39 детей:

  • 230 – в Мариупольской ОТГ;
  • 77 – в Краматорской ОТГ;
  • 73 – в Славянской ОТГ;
  • 31 – в Бахмутской ОТГ;
  • 28 – в Светлодарской ОТГ;
  • по 25 – в Марьинской и Великоновоселковской ОТГ;
  • 22 – в Волновахской ОТГ;
  • 17 – в Константиновской ОТГ;
  • 14 – в Северской ОТГ;
  • 11 – в Николаевской ОТГ;
  • 8 – в Торецкой ОТГ;
  • по 7 – в Кураховской, Комарской и Лиманской ОТГ;
  • по 6 – в Дружковской, Мирненской и Белозерской ОТГ;
  • по 5 – в Никольской, Угледарской и Авдеевской ОТГ;
  • по 3 – в Мангушской, Ольгинской и Хлебодаровской ОТГ;
  • по 2 – в Часовоярской, Покровской и Черкасской ОТГ;
  • по 1 – в Кальчицкой, Добропольской и Новодонецкой ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 27 677 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 16 519 человек (61,1% от всех заболевших);
  • на лечении – 10 616 пациентов (36,9%);
  • летальных случаев – 542 (2,0%).

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