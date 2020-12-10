+633 новых случая: На Донетчине сообщили о ситуации с COVID-19 (Карта)

В Донецкой области за прошедшие сутки от коронавируса не умер ни один человек. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
За среду, 9 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 633 больных в области, среди которых 39 детей:
- 230 – в Мариупольской ОТГ;
- 77 – в Краматорской ОТГ;
- 73 – в Славянской ОТГ;
- 31 – в Бахмутской ОТГ;
- 28 – в Светлодарской ОТГ;
- по 25 – в Марьинской и Великоновоселковской ОТГ;
- 22 – в Волновахской ОТГ;
- 17 – в Константиновской ОТГ;
- 14 – в Северской ОТГ;
- 11 – в Николаевской ОТГ;
- 8 – в Торецкой ОТГ;
- по 7 – в Кураховской, Комарской и Лиманской ОТГ;
- по 6 – в Дружковской, Мирненской и Белозерской ОТГ;
- по 5 – в Никольской, Угледарской и Авдеевской ОТГ;
- по 3 – в Мангушской, Ольгинской и Хлебодаровской ОТГ;
- по 2 – в Часовоярской, Покровской и Черкасской ОТГ;
- по 1 – в Кальчицкой, Добропольской и Новодонецкой ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 27 677 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 16 519 человек (61,1% от всех заболевших);
- на лечении – 10 616 пациентов (36,9%);
- летальных случаев – 542 (2,0%).