+633 новых случая: На Донетчине сообщили о ситуации с COVID-19 (Карта)

В Донецкой области за прошедшие сутки от коронавируса не умер ни один человек. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За среду, 9 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 633 больных в области, среди которых 39 детей:

230 – в Мариупольской ОТГ;

77 – в Краматорской ОТГ;

73 – в Славянской ОТГ;

31 – в Бахмутской ОТГ;

28 – в Светлодарской ОТГ;

по 25 – в Марьинской и Великоновоселковской ОТГ;

22 – в Волновахской ОТГ;

17 – в Константиновской ОТГ;

14 – в Северской ОТГ;

11 – в Николаевской ОТГ;

8 – в Торецкой ОТГ;

по 7 – в Кураховской, Комарской и Лиманской ОТГ;

по 6 – в Дружковской, Мирненской и Белозерской ОТГ;

по 5 – в Никольской, Угледарской и Авдеевской ОТГ;

по 3 – в Мангушской, Ольгинской и Хлебодаровской ОТГ;

по 2 – в Часовоярской, Покровской и Черкасской ОТГ;

по 1 – в Кальчицкой, Добропольской и Новодонецкой ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 27 677 случаев заражения COVID-19, из них: