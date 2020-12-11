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В Донецке сняли с квадрокоптера «Донбасс Арену» и гостиницу «Виктория» (Фото)

11.12.20 09:46
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

В «ДНР» житель Донецка Евгений снял стадион «Донбасс Арена» и его окрестности с квадрокоптера.

Мужчина показал Парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола, расположенный в Киевском районе. Дончанин продемонстрировал монумент «Освободителям Донбасса», детская площадка, обзорная площадка.

Стадион сверху напоминает летающую тарелку.

В кадр попали также жилые массивы, городские высотные здания.

Также Евгений показал гостиницу «Виктория»: с высоты хорошо видны не только сам отель, но и входящие в комплекс здания, спортивные площадки.

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