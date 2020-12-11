В Донецке сняли с квадрокоптера «Донбасс Арену» и гостиницу «Виктория» (Фото)

В «ДНР» житель Донецка Евгений снял стадион «Донбасс Арена» и его окрестности с квадрокоптера.
Мужчина показал Парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола, расположенный в Киевском районе. Дончанин продемонстрировал монумент «Освободителям Донбасса», детская площадка, обзорная площадка.
Стадион сверху напоминает летающую тарелку.
В кадр попали также жилые массивы, городские высотные здания.
Также Евгений показал гостиницу «Виктория»: с высоты хорошо видны не только сам отель, но и входящие в комплекс здания, спортивные площадки.