В Донецке сняли с квадрокоптера «Донбасс Арену» и гостиницу «Виктория» (Фото)

В «ДНР» житель Донецка Евгений снял стадион «Донбасс Арена» и его окрестности с квадрокоптера.

Мужчина показал Парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола, расположенный в Киевском районе. Дончанин продемонстрировал монумент «Освободителям Донбасса», детская площадка, обзорная площадка.

Стадион сверху напоминает летающую тарелку.

В кадр попали также жилые массивы, городские высотные здания.

Также Евгений показал гостиницу «Виктория»: с высоты хорошо видны не только сам отель, но и входящие в комплекс здания, спортивные площадки.