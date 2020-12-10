В следующем году планируют приобрести жилье для более 300 семей переселенцев

В 2021 году Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планирует приобрести жилье для более 300 семей переселенцев. Об этом рассказал первый заместитель министра Ростислав Замлинский, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, Минреинтеграции получит увеличенный бюджет на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц.

«Один из наших ключевых приоритетов на следующий год – это вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Если в этом году мы обеспечили жильем 84 семьи, то в следующем году эта цифра вырастет до более 300. Бюджет на приобретение жилья в 2021 году увеличивается в 6 раз, ведь мы понимаем, что люди нуждаются в крыше над головой», – заявил Замлинский.

Кроме того, он пояснил, что в приоритетную группу по приобретению жилья попадают внутренне перемещенные лица, проживающие в местах компактного проживания. Таких в Украине сейчас около 7 тысяч. Государство должно сначала обеспечить соответствующие условия для них как для наиболее незащищенного слоя населения.

«Жилье для более 300 семей – это исключительно средства госбюджета, однако, параллельно будут реализовываться программы по обеспечению жильем совместно с международными партнерами. В частности, с KfW по льготному ипотечному кредитованию», – уточнил замминистра.

Замлинский напомнил, что 2 декабря Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между правительством Украины и правительством Германии по привлечению 25,5 млн евро от немецкого государственного банка развития KfW (нем. Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитное учреждение для восстановления) на предоставление льготных кредитов на жилье для переселенцев.

Благодаря этому соглашению ВПЛ смогут получить льготные кредиты на принятое в эксплуатацию жилье в сумме примерно 40 тыс. евро в гривневом эквиваленте сроком на 20 лет под льготные условия – 3% годовых в гривне из расчета 63 кв. м. общей площади на семью.