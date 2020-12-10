Сводка из зоны ООС за 9 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В течение прошлых суток, 9 декабря, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

По украинским позициям неподалеку Талаковки НВФ открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Водяное противник также провоцировал украинских военных из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки, кроме того, еще и из автоматического станкового гранатомета.

Для корректировки огня с АГС со стороны временно неподконтрольного населенного пункта Минеральное противник применил БПЛА типа «квадрокоптер». Украинские воины выстрелами из стрелкового оружия сбили БПЛА противника после пересечения линии разграничения.

Также украинскими военными выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе Водяного и Луганского. У последнего противник совершил 3 подрыва с использованием зарядов разминирования.

О действиях НВФ были проинформированы представители ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С начала текущих суток, 10 декабря, на участках ответственности украинских подразделений противник один раз нарушил достигнутые договоренности. Так, НВФ произвели несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Марьинки. Выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинской армии за сутки 5 раз нарушили перемирие. Общее количество примененных боеприпасов – 44 единицы. Под огонь попали окрестности сел Новая Таврия и Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) в Новоазовском районе, а также поселок шахты 6/7 на северо-западе Горловки. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы (РПГ и СПГ). Кроме того, отмечены 2 факта нарушения украинскими военнослужащими запрета на ведение инженерных работ».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 9 декабря, со стороны ВСУ нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».