«Сейчас это все просто исчезнет»: В «ДНР» ввели «госрегулирование» цен на антисептики и маски

В «ДНР» решили ввести временное «госрегулирование» цен на дезинфицирующие средства и изделия медицинского назначения. Об этом сообщает пресс-служба «правительства республики».
«Данное решение принято с целью эффективного осуществления государственного контроля (надзора) в сфере ценообразования и недопущения роста цен для населения на определенные товары в условиях ухудшения ситуации в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV», – уверяют в «правительстве».
В частности, в перечень включены:
- респираторы и маски разных видов;
- защитные очки герметичные;
- многоразовые противочумные костюмы;
- защитные медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов для оказания первичной медико-санитарной помощи;
- марля медицинская;
- перчатки медицинские нестерильные и стерильные;
- пробирки и расходные материалы для взятия биологических проб;
- тест-системы для диагностики COVID-19;
- дезинфицирующие средства для применения в быту, в учреждениях здравоохранения и проч.
Сообщается, что «правительством» установлен размер предельных надбавок от оптово-отпускной цены производителя, который включает: предельную оптовую надбавку – 10%; предельную торговую надбавку (наценку) – 25%; максимальную предельную надбавку – 35%.
«В случае наличия ряда оптово-розничных посредников, окончательный суммированный размер надбавки у конечного продавца не может превышать максимальный размер предельной надбавки для дезинфицирующих средств и изделий медицинского назначения, включенных в перечень», – отмечается в сообщении.
«Госрегулирование» цен на антисептики и изделия медицинского назначения вводится на 90 дней.
Местные жители отреагировали на новость скептически и возмущаются, почему это делается только сейчас, а не раньше. В соцсетях уже несколько месяцев постоянно обсуждают проблему подорожания лекарств, антисептиков, масок, а также элементарных термометров и особенно востребованных в период пандемии пульсоксиметров.
«Пи*ец! А чего так оперативно?... Нужно было время, чтоб гуманитарку из РФ распродать. Быстро не получилось... В Москве "Хлоргексидин" по 3 руб. (1 грн по местному курсу на 10.12.2020 – ред.), а у нас 23 руб. (9 грн – ред.)... Сдается мне, что сейчас это все просто исчезнет», – пишут дончане.