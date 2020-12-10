«Сейчас это все просто исчезнет»: В «ДНР» ввели «госрегулирование» цен на антисептики и маски

В «ДНР» решили ввести временное «госрегулирование» цен на дезинфицирующие средства и изделия медицинского назначения. Об этом сообщает пресс-служба «правительства республики».

«Данное решение принято с целью эффективного осуществления государственного контроля (надзора) в сфере ценообразования и недопущения роста цен для населения на определенные товары в условиях ухудшения ситуации в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV», – уверяют в «правительстве».

В частности, в перечень включены:

респираторы и маски разных видов;

защитные очки герметичные;

многоразовые противочумные костюмы;

защитные медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов для оказания первичной медико-санитарной помощи;

марля медицинская;

перчатки медицинские нестерильные и стерильные;

пробирки и расходные материалы для взятия биологических проб;

тест-системы для диагностики COVID-19;

дезинфицирующие средства для применения в быту, в учреждениях здравоохранения и проч.

Сообщается, что «правительством» установлен размер предельных надбавок от оптово-отпускной цены производителя, который включает: предельную оптовую надбавку – 10%; предельную торговую надбавку (наценку) – 25%; максимальную предельную надбавку – 35%.

«В случае наличия ряда оптово-розничных посредников, окончательный суммированный размер надбавки у конечного продавца не может превышать максимальный размер предельной надбавки для дезинфицирующих средств и изделий медицинского назначения, включенных в перечень», – отмечается в сообщении.

«Госрегулирование» цен на антисептики и изделия медицинского назначения вводится на 90 дней.

Местные жители отреагировали на новость скептически и возмущаются, почему это делается только сейчас, а не раньше. В соцсетях уже несколько месяцев постоянно обсуждают проблему подорожания лекарств, антисептиков, масок, а также элементарных термометров и особенно востребованных в период пандемии пульсоксиметров.

«Пи*ец! А чего так оперативно?... Нужно было время, чтоб гуманитарку из РФ распродать. Быстро не получилось... В Москве "Хлоргексидин" по 3 руб. (1 грн по местному курсу на 10.12.2020 – ред.), а у нас 23 руб. (9 грн – ред.)... Сдается мне, что сейчас это все просто исчезнет», – пишут дончане.