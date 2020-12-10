Планшеты, айфоны: Правозащитник рассказал о проблемах с установкой обновленного приложения «Вдома» на КПВВ

Обновленное мобильное приложение «Вдома», которое должны устанавливать пересекающие КПВВ со стороны неподконтрольных правительству территорий, не всегда без проблем загружается на смартфоны или планшеты. Об этом рассказал монитор благотворительного фонда «Право на защиту» Денис Ярошенко, передает «Вільне радіо».

По его словам, недавно на КПВВ «Новотроицкое» несколько человек столкнулись со сложностями, одному из них пришлось уехать на 2-недельную обсервацию вместо самоизоляции у себя дома. Мужчина, который был вынужден поехать на обсервацию в государственное медучреждение, имел и смартфон, и планшет. Но смартфон был со старой версией Android, а в планшет невозможно было вставить SIM-карту.

Проблемы с планшетами

Монитор правозащитников рассказал, что этому человеку сначала пробовали установить мобильное приложение «Вдома» на его планшет, но ничего не получилось.

«Когда заходили с планшета на Google Play Маркет, вообще не высвечивается программа "Вдома". Тогда зашли через браузер и все же нашли эту программу. Но когда запустили ее установки, высветилось: "Эта программа на планшете не поддерживается". То есть, ее можно установить только на те планшеты, в которые можно вставить SIM-карту. А с планшетом этого мужчины это было невозможно», – объяснил нюансы установки мобильного приложения на планшеты Денис Ярошенко.

Он добавил, что раньше были случаи, когда и на такой планшет без «симки» правозащитники устанавливали программу «Вдома». Но только если у человека был с собой телефон, который поддерживал эту программу. Тогда перемещения человека отслеживались планшетом (который надо было всегда носить с собой).

«Но теперь эту функцию убрали вообще, то есть "Вдома" можно установить только на смартфоны не ниже 5-й версии Android», – рассказал представитель правозащитников.

Сложности с установкой на айфоны

Также с проблемами при установке мобильного приложения «Вдома» сталкиваются и владельцы телефонов Apple – айфонов.

«Чтобы войти с этих устройств в App Store (для загрузки приложения "Вдома", – ред.), надо пройти идентификацию. И многие люди не помнят ни логинов, ни паролей для этого. Я с одной такой женщиной минут 40 мучался, пока мы не сконтактировали через ее дочь с сервисной поддержкой Apple в Киеве», – говорит Денис Ярошенко.

Тогда, по советам сервисников, правозащитник создал женщине новый аккаунт и наконец смог загрузить программу «Вдома». Но потом аккаунт айфона заблокировался.

«Она не помнила ни контрольных вопросов, ни ответов на них. Это грозит тем, что тогда человеку будет вообще невозможно установить программу "Вдома" на это устройство, и человека не пропустят», – объясняет монитор «Права на защиту».

Тогда в сервисном центре Apple подсказали зайти через почтовый сервис Gmail и создать новый аккаунт.

«Надо зайти в App Store, выйти из того аккаунта, который есть, и создать новый. Только тогда программа загрузилась и все заработало», – добавил правозащитник.

Фейс-контроль не работает

Также проблемы на КПВВ имела и женщина, на телефоне которой установлена идентификация «фейс-контроль». Хотя она была уверена, что проблем не возникнет.

«Я только скачиваю эту программу (женщина "фейс-контроль" прошла), а система все равно спрашивает логин и пароль для ID. Но эта женщина помнила данные, ввела их, и все тоже заработало», – говорит Денис Ярошенко.

Напомним, в программу «Вдома» недавно внесли некоторые изменения. В частности, ее переименовали из «Дій вдома» на просто «Вдома», чтобы люди не путали ее с программой «Дія». Кроме того, добавилась функция отсчета времени (таймер 24 часа) до прибытия на место самоизоляции. Также добавили действие «покинуть место самоизоляции» (чтобы, например, выгулять собаку, сходить в аптеку или поехать на тестирование). Кроме этого, увеличили срок верификации с 15 до 20 минут.