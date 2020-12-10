Зацветет через 200 лет: В Донецке в ботсаду растет африканский баобаб (Фото)

В «ДНР» саженец африканского баобаба успешно акклиматизировался в оранжерее Донецкого ботанического сада и уже увеличился в размерах. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Крохотный баобаб ботсаду в 2016 году подарил один из жителей Донецка, который самостоятельно вырастил его из плодов, привезенных из Африки. Тогда его высота была всего несколько десятков сантиметров, а рос один из символов африканских саванн в горшке.

«После успешной акклиматизации из горшечной культуры один из саженцев был высажен в грунт в оранжерею растений пустынь и полупустынь. На данный момент его высота достигла около 2,5 метра», – сообщили в ботсаду.

В настоящее время в коллекции сада три экземпляра данного вида. Пока они не радовали ученых своим цветением. По оценкам специалистов, баобаб начинает цвести и плодоносить после того, как ему исполнится 200 лет.

Напомним, в «ДНР» в Донецком ботаническом саду начали созревать цитрусовые – лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты.