10 смертей за сутки: В «ДНР» – свыше 12 тысяч случаев коронавируса

В «ДНР» за сутки зафиксировали 10 смертей пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР проведены 470 исследований, выявлены 160 случаев заболевания (39,2%) и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве».

По состоянию на 10:00 10 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 12 045:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 437 пациентов;

выписаны – 6 487 человек;

летальных случаев – 1 121.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 114 случаев пневмоний, что на 2 случая больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 88 человек. Всего на лечении находятся 1 597 пациентов с пневмониями, из них 535 – на кислородной поддержке (+28 за сутки).