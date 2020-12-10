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10 смертей за сутки: В «ДНР» – свыше 12 тысяч случаев коронавируса

10.12.20 11:42
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки зафиксировали 10 смертей пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР проведены 470 исследований, выявлены 160 случаев заболевания (39,2%) и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве».

По состоянию на 10:00 10 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 12 045:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 437 пациентов;
  • выписаны – 6 487 человек;
  • летальных случаев – 1 121.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 114 случаев пневмоний, что на 2 случая больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 88 человек. Всего на лечении находятся 1 597 пациентов с пневмониями, из них 535 – на кислородной поддержке (+28 за сутки).

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