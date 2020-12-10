Брала деньги за надгробные памятники: В «ДНР» задержали мошенницу

В «ДНР» «полиция» задержала мошенницу, которая собирала деньги у людей якобы за изготовление и установку надгробных памятников. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как отмечается, за год женщина успела обмануть 15 человек.

«Обвиняемая на протяжении года брала у граждан денежные средства под предлогом изготовления и установления надгробных памятников, фактически не имея намерения и возможности оказать данную услугу и исполнить взятые на себя обязательства», – уверяют в «республике».

Как утверждают в «МВД ДНР», сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 200 тыс. руб. (76,9 тыс. грн. по местном курсу на 10.12.2020).

Отмечается, что женщина встречалась с «клиентами» в офисах Ворошиловского и Буденновского районов Донецка.

При этом сама мошенница уверяет, что стала «заложницей обстоятельств» и отрицает свою вину.

Напомним, в «ДНР» местные жители отмечают, что стоимость ритуальных услуг в Донецке, Макеевке и других городах сильно возросла. 25 ноября в «республике» создали «государственную корпорацию» «Ритуал», соответствующий «указ» подписал «глава «ДНР» Денис Пушилин. Эту новость в соцсетях восприняли как еще один пример захвата «большими людьми ДНР» перспективного «бизнеса».