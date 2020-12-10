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Изумительно: В Донецке показали Кальмиус под тонким льдом (Фото)

10.12.20 12:46
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке реку Кальмиус покрыла тонкая ледяная корка. Как выглядит река и окрестности в начале зимы, показала местный фотограф Евгения Карпачева.

Карпачева прогулялась по берегу Кальмиуса напротив стадиона «Донбасс Арена». «Распрекрасная сегодня была погода. Как мы соскучились по солнышку, о зиме напоминал холодный ветер, да подернувшийся легкой льдинкой Кальмиус… Вот такое у нас начало зимы», – написала дончанка.

В соцсети ее работы получили высокие оценки:

  • Александр: «Замечательные, замечательные работы, Евгения!»;
  • Дина: «В снимках, как всегда, – свет, добро и радость»;
  • Елена: «Чудесно!»;
  • Ольга: «Очень красивые снимки!»;
  • Виктория: «Очень люблю наши терриконы. Родной пейзаж»;
  • Михаил: «Да, лед очень меняет картину»;
  • Ирэн: «Изумительно».

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