Изумительно: В Донецке показали Кальмиус под тонким льдом (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке реку Кальмиус покрыла тонкая ледяная корка. Как выглядит река и окрестности в начале зимы, показала местный фотограф Евгения Карпачева.
Карпачева прогулялась по берегу Кальмиуса напротив стадиона «Донбасс Арена». «Распрекрасная сегодня была погода. Как мы соскучились по солнышку, о зиме напоминал холодный ветер, да подернувшийся легкой льдинкой Кальмиус… Вот такое у нас начало зимы», – написала дончанка.
В соцсети ее работы получили высокие оценки:
- Александр: «Замечательные, замечательные работы, Евгения!»;
- Дина: «В снимках, как всегда, – свет, добро и радость»;
- Елена: «Чудесно!»;
- Ольга: «Очень красивые снимки!»;
- Виктория: «Очень люблю наши терриконы. Родной пейзаж»;
- Михаил: «Да, лед очень меняет картину»;
- Ирэн: «Изумительно».