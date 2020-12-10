Изумительно: В Донецке показали Кальмиус под тонким льдом (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке реку Кальмиус покрыла тонкая ледяная корка. Как выглядит река и окрестности в начале зимы, показала местный фотограф Евгения Карпачева.

Карпачева прогулялась по берегу Кальмиуса напротив стадиона «Донбасс Арена». «Распрекрасная сегодня была погода. Как мы соскучились по солнышку, о зиме напоминал холодный ветер, да подернувшийся легкой льдинкой Кальмиус… Вот такое у нас начало зимы», – написала дончанка.

В соцсети ее работы получили высокие оценки: