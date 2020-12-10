В «ДНР» сообщили, кому дают платежные карточки

В «ДНР» платежные карточки «центрального республиканского банка» дают обладателям украинских паспортов и «паспортов ДНР». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Платежную карту можно оформлять с 14 лет.

Для оформления нужны «паспорт ДНР» или «временное удостоверение личности гражданина ДНР», или паспорт гражданина Украины. «При его недействительности дополнительно предоставляется адресная справка с отметкой о подаче документов на паспорт гражданина ДНР либо об отказе в паспортизации паспортом гражданина ДНР», – уверяют в банке.

У тех, у кого паспорт гражданина Украины с бесконтактным носителем, обязательно требуют «адресную справку о регистрации на территории ДНР».

Также могут выдать карту тем, у кого паспорт «иностранного гражданина на языках, отличных от русского/украинского при наличии перевода и его нотариально заверенной копии», тем, у кого есть «адресная справка с отметкой о подаче документов на паспорт ДНР».

Кроме того, требуют карточку налогоплательщика, выданную в «ДНР». «Допускается принятие Карточки налогоплательщика, выданной на территории Украины, с датой внесения в реестр физических лиц – налогоплательщиков до 1 июля 2014 года», – сообщают в «ЦРБ».

Также необходим «документ, подтверждающий законное основание пребывания/проживания на территории ДНР (при отсутствии соответствующего штампа о регистрации в документе, удостоверяющем личность)». «Это либо адресная справка, либо миграционная карта и дополнительно документ, подтверждающий место пребывания на территории ДНР», – объяснили в банке.