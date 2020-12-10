Повышение будет существенное: Министр соцполитики рассказала об увеличении пенсий с 1 января

С 1 января правительство планирует провести существенное повышение пенсий. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает «Украина 24».

Она отметила, что в сентябре Кабмином было принято постановление для того, чтобы спланировать расходы на следующий год в части повышения пенсий.

«Первое повышение будет 1 января. Оно будет касаться пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и у которых стаж 30 лет у женщин и 35 у мужчин», – сказала Марина Лазебная.

По ее словам, таким образом, министерство повышает минимальную пенсионную выплату, и повышается она существенно – на 400 грн.

«То есть если сегодня у кого-то пенсия 2000 грн, то с января она повысится до 2400 грн. Такой первый шаг будет сделан. Далее мы надеемся, что примем индексацию, она запланирована, на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий тем пенсионерам, кому исполнилось 75 лет. Главное, чтобы хватило экономического ресурса», – заявила Лазебная.