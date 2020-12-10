Расследуется 20 тысяч дел: Как Украина наказывает за военные преступления на Донбассе

В ходе российской агрессии на Донбассе и в Крыму были совершены преступления. Насколько эффективно Украина их расследует, рассказала заместитель начальника Департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Украины Зера Козлиева, передает «Радио Свобода».

«Департамент войны» Офиса генпрокурора Украины готовит подозрения за военные преступления почти 9,5 тыс. человек, среди которых – сотни граждан России, включая ее высшее политическое и военное руководство. Кроме россиян, там фигурируют и 250 наемников из 31-й страны мира.

Зера Козлиева объясняет, что в понятие военных преступлений входят преступления, которые являются нарушением международного гуманитарного права. Они не подлежат амнистии и не имеют сроков давности. Это означает, что, когда Украина получит доступ к оккупированной территории, она сможет привлечь к ответственности виновных в пытках, убийствах, насильственном исчезновении или насильственном перемещении людей.

«По нашим данным, там не менее 60-ти мест несвободы, в которых удерживаются заложники и военнопленные. К ним применялись тяжкие пытки. Также речь идет о тех, кто виноват в обстрелах гражданских объектов или обстрелах, от которых пострадали гражданские лица», – говорит Козлиева.

Тем не менее, даже сейчас, без доступа в ОРДЛО, эти преступления расследуются. Это делается в заочном режиме – и так же проходят суды.

За последние две недели, говорит прокурор, было предъявлено очередное подозрение по делу тюрьмы «Изоляция» (бывший музей Донецка, где «МГБ ДНР» создала тайную тюрьму) – это подозрение главному пыточнику тюрьмы «Палычу», Денису Куликовскому.

Давно идет речь о внедрении статей про военные преступления в национальное законодательство Украины. Такие изменения прописаны в законопроекте о военных преступниках, который уже прошел первое чтение в парламенте. Периодически юристы и люди, прошедшие плен, проводят акции под Верховной Радой с требованием принять его скорее.

Всего дел в отношении событий на оккупированных территориях расследуется около 20 тысяч – как Генеральной, так и местными прокуратурами. Однако, в Украине по ним за все это время есть только два приговора – по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Остальные дела все еще находятся в судах, говорит представитель Офиса генпрокурора.