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В объезд по несколько километров: В «ДНР» на дорогах замерзли «реки» (Фото)

10.12.20 12:59
Дорога в районе Снежного / Фото из соцсетей
Дорога в районе Снежного / Фото из соцсетей

В «ДНР» жители сообщают в соцсетях, что местами на дорогах образовались ледяные «реки» там, где раньше разливалась вода. При чем в отдельных случаях водителям приходится делать большой объезд, чтобы обогнуть обледенение на узкой дороге.

«Снежное, дорога в поселок Болдырева. Машины вынуждены делать объезд в несколько километров, чтобы выехать на главную трассу», – сообщают в одном из местных Telegram-каналов и публикуют фото.

«Макеевка, микрорайон Мирный, д. 8 и 9. Образовался каток. Зато детям классно», – пишут в другом донецком паблике.

«Восточный, недалеко от 2-й больницы. Сегодня еще хуже... Такая же река на Новокалиново», – комментируют макеевчане.

Отметим, в последнее время жители в «ДНР» стали все чаще сообщать о коммунальных проблемах, соцсети пестрили фотографиями порывов труб, больших разливов воды, которые теперь, с наступлением морозов, и стали превращаться в опасные для людей и транспорта участки.

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