Красный Крест ведет конфиденциальные переговоры, чтобы посетить задержанных в «Л-ДНР»

Международный комитет Красного Креста (МККК) ведет конфиденциальные переговоры с представителями временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей для получения доступа к лицам, задержанным в связи с конфликтом на Донбассе. Об этом сообщил спикер делегации МККК в Украине Александр Власенко, передает «УНН».

Он прокомментировал вопрос о том, имеет ли сегодня Комитет доступ ко всем удерживаемым лицам на Донбассе, как это было предусмотрено парижскими договоренностями «нормандской четверки».

«МККК продолжает двусторонние конфиденциальные переговоры с представителями Донецка и Луганска с целью посетить лиц, задержанных в связи с конфликтом на Донбассе, в соответствии с общемировыми нормами МККК», – сказал Власенко.

По словам представителя делегации, упомянутые обсуждения не зависят от какого-либо международного политического процесса и, по сути, они начались до саммита «нормандской четверки» в декабре 2019 года и продолжаются с начала конфликта на всех уровнях, включая уровень президента МККК, который посетил временно неподконтрольные Донецк и Луганск в ноябре этого года.

«Доступ ко всем лицам, задержанным в связи с конфликтом, занимает центральное место в мандате МККК по защите гражданского населения, он основывается на праве семей знать о судьбе и местонахождении своих задержанных родственников и праве задержанных на переписку со своими семьями», – подчеркнул представитель Комитета Красного Креста.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что важные гуманитарные вопросы по Донбассу, о решении которых договорились во время саммита 9 декабря 2019 года лидеры стран Нормандского формата, не выполняются из-за ультиматумов России. В частности, Украина месяц назад подала списки удерживаемых лиц для обмена со своей стороны, но встречные списки не были предоставлены.