В десяти громадах Донецкой области создадут военно-гражданские администрации

В Донецкой области в десяти громадах, в которых не состоялись местные выборы, будут действовать военно-гражданские администрации. Об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко во время V Форума «Эффективное местное самоуправление как залог демократического и правового государства».

Глава ОГА отметил, что в Донецкой области из 46 громад всего в 36 прошли выборы. В десяти громадах выборы не состоялись. По его словам, здесь будут военно-гражданские администрации, которые должны перенять полномочия.

«Сейчас 10 громад Донетчины ждут изменения в закон. Мы не можем забывать, что у нас война и идут боевые действия», – цитирует Павла Кириленко пресс-служба облгосадминистрации.

Он также сообщил, что возможно проведение выездного заседания комитета Верховной Рады по законопроекту №3913 о внесении изменений в Закон о создании военно-гражданских администраций. Принятие этого законопроекта должно упорядочить функции реформы децентрализации.

«На комитете Верховной Рады Украины были учтены почти все поправки в проект закона №3913 о военно-гражданских администрациях, который является крайне важным», – резюмировал Павел Кириленко.

Напомним, 8 августа ЦИК на основании заключений Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций (ВГА) установила невозможность проведения 25 октября первых местных выборов в 18 территориальных громадах.

Это вызвало значительный общественный резонанс, в первую очередь потому, что на части этих территорий в 2019 году проводились президентские и парламентские выборы.

В этой связи ЦИК 18 августа повторно обратилась к ВГА, а также к командующему Операции Объединенных сил, СБУ, Нацполиции и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой уточнить информацию о ситуации с безопасностью на территориях, размещенных вблизи линии разграничения. Оба раза администрации ответили, что выборы невозможно провести в 10 громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и в 8 громадах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.