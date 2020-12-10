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Этот дом там еще стоит? Если да – спасайтесь: В Донецке обсуждают «таинственный монолит» (Фото)

10.12.20 14:34
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке отражение от стекол одного из домов создало интересный эффект – на стене соседнего дома появились «буквы». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Автор обратил внимание на то, что причудливые отражения на стене дома в Калининском районе от стекол в окнах соседней многоэтажки не одинаковы и похожи на буквы. Такой же эффект наблюдается и на стене дома, расположенного неподалеку.

В соцсетях фото активно обсуждают, дончане делятся своими комментариями: «Солнечная азбука!... Звездные врата… Все, мы все умрем!... Зовите, скорее, телевидение… Вот и у нас появился таинственный монолит… Солнечные руны… Здорово… Хищник наносит ответный удар. Этот дом там еще стоит? Если да – спасайтесь».

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