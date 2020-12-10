В Украине нет смысла строить мобильные госпитали, достаточно мест в больницах, – Шмыгаль

В Украине нецелесообразно строить мобильные госпитали для лечения больных коронавирусом, поскольку есть достаточное количество мест в больницах. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «Украинская правда».

Он отметил, что иные страны строят мобильные госпитали, потому что не хватает коек в больницах.

«Когда начиналась реформа медицины в Украине, было предусмотрено закрытие большого количества больниц. Но мы не закрыли ни одной, мы это все сохранили. Мы продолжаем реформу и завершим ее. Но надо сказать, что количество койко-мест в Украине, если брать наших соседей Польшу или даже Германию, очень велико», – сказал Шмыгаль.

По его словам, в Украине 62 тыс. коек под COVID, при этом в Польше – около 30 тыс., при сопоставимых размерах стран.

«Наш предел – это 55% от всех коек, это 91 тысяча. У нас достаточно коек в медицинских учреждениях, которые можно заполнять, не строя мобильные госпитали. Реально, тратить деньги на строительство мобильных госпиталей, которые затем свернуть и выбросить, – нет смысла. У нас стоят пустые медицинские учреждения с койками, где можно размещать людей», – подчеркнул премьер-министр.

«Мы начинали эту работу, понимая, что можем не успеть обеспечить кислородом стандартные медицинские учреждения. Но абсолютно вся местная власть сказала, что достаточно коек, нам не надо ничего строить нового, мы справимся теми заведениями медицинскими, которые есть. Их надо загрузить. Потому строить на стадионе медицинский комплекс и затем из какой-то больницы забирать врачей туда, а больница будет стоять пустой – это точно неэффективно», – добавил Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил, что подготовлен мобильный госпиталь ГСЧС, который наполнен оборудованием на сумму 20 млн грн, и он сможет оперативно перемещаться, переезжать в те точки, где будет такая необходимость.

«Мы планируем таких госпиталей докупить еще несколько, чтобы это были действительно мобильные госпитали. Вместимость – 100-120 коек способность такого госпиталя, но он абсолютно полноценно оборудован. То есть это полноценная больница, которая может предоставлять любые услуги», – уточнил премьер-министр.

«Но если вы министру здравоохранения зададите вопрос, где его сейчас разворачивать, пока он не даст такого ответа, так как на данный момент количество свободных коек является достаточным», – резюмировал Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что внебольничный госпиталь для больных COVID-19 в Донецкой области будет развернут на базе областной психиатрической больницы в Славянске. При этом первоначально рассматривались города Краматорск и Мариуполь.