Зашквар «по-ДНРски»: В Дебальцево «мэр» подарил детскому саду кулинарный венчик (Фотофакт)

В «ДНР» произошел конфуз с «мэром» неподконтрольного Дебальцево Игорем Захаревичем. «Чиновник» вручил детскому саду венчик, который используется в приготовлении пищи. Сегодня, 10 декабря, фото разместили на «официальном» сайте «горадминистрации». После насмешек в соцсетях публикация исчезла, но вызвала резонанс в местных пабликах.

«Забота о детях является важнейшим гарантом для существования любого государства и хочется как можно больше уделять внимания подрастающему поколению. Сегодня пополнил материально-техническую базу муниципального дошкольного образовательного учреждения "Ясли-сад № 5 "Ладушки" и вручил подарок, который необходим для приготовления пищи», – иронизирует один из донецких Telegram-каналов.

В паблике даже объявили конкурс «Чиновничий зашквар 2020 года», в котором открыли голосование за двух кандидатов.

Помимо Захаревича, в рейтинге фигурирует «мэр» Макеевки Сергей Голощапов. 3 октября на местных интернет-ресурсах была опубликована его фотография во время «посещения» ветерана Второй мировой войны, на которой видны явные признаки использования фотошопа.

Дончане обсуждают ситуацию в соцсетях: