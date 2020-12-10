В Минобразования рассказали, что готовят для абитуриентов с неподконтрольного Донбасса

Процедуру поступления в украинские вузы через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» прошли более 8 тыс. человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе онлайн-дискуссии «Образование детей с оккупированных территорий: Сложные вызовы и новые возможности» рассказала начальник Управления высшего образования Министерства образования и науки Украины Светлана Кретович.

По ее словам, по подсчетам, в общем по состоянию на сегодня процедуру поступления через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» прошли более 8 тыс. человек. «Несмотря на такие вызовы в этом году, как пандемия и противодействие с той стороны, со стороны оккупантов, когда перекрывались КПВВ, мы набрали детей больше, чем, к примеру, в прошлом году», – сообщила Кретович.

Представитель Минобразования отметила, что сейчас в министерстве работают над несколькими документами, создаются рабочие группы. Одна из таких групп работает над созданием возможностей для детей с временно неподконтрольных украинским властям территорий учиться на подготовительных курсах. Планируется привлечь учебные заведения, будет пилотный проект – и уже с 1 января его хотят запустить.

В документе прописано в том числе возможность обучения на курсах по смешанной форме или дистанционно. Предусмотрено и стипендиальное обеспечение, поэтому с 1 сентября это должна быть именно дневная форма обучения.

Также в Минобразования настаивают, что на базе одного и того же вуза образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» должны работать отдельно. В том числе это важно для того, чтобы знать, сколько детей поступило с неподконтрольных частей Донбасса, а сколько – с Крыма.

Напомним, работает правительственная «горячая линия» (0-800-504-425) по вопросам образования для лиц, местом жительства которых является временно неподконтрольная территория АР Крым (г. Севастополь) и Донбасса, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 и в пятницу – с 09:00 до 17:00.