Диджитализация: В Донецкой области оцифровали 165 тысяч пенсионных дел

В 2020 году управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области обеспечили перевод в электронный вид 165,1 тыс. пенсионных дел в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Оцифрованные пенсионные дела будут храниться в Реестре застрахованных лиц и интегрированной комплексной информационной системе Пенсионного фонда.

«Перевод пенсионных дел в электронный формат и уход от бумажных аналогов является еще одним шагом к современным стандартам организации работы с документами в государственном учреждении», – отметили в ПФУ.

Также сообщается, что в управлениях фонда идет реорганизация, вызванная переходом к стопроцентному использованию электронных сервисов.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области в декабре количество оцифрованных трудовых книжек составит около 10 тысяч.