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Трое умерли и 161 заразился: На Луганщине рассказали о ситуации с коронавирусом

10.12.20 15:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине за сутки лабораторно подтвержден 161 новый случай COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летний мужчина и 81-летняя женщина из Сватовского района; 73-летний мужчина из Станично-Луганского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 16 человек;
  • Рубежное – 9;
  • Северодонецк – 44;
  • Кременской район – 3;
  • Новоайдарский – 11;
  • Новопсковский – 2;
  • Сватовский – 25,
  • Станично-Луганский – 10;
  • Старобельский – 17;
  • Троицкий – 24.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 7 436 человек, из них:

  • выздоровели – 5 492 человека (73,9% от общего числа заболевших);
  • лечатся – 1 747 пациентов, 368 – стационарно, 1 379 – амбулаторно (23,5%);
  • умерли – 197 человек (2,6%).

За время распространения коронавируса в области заболели 290 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 199 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 18,5%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 10 декабря в Украине COVID-19 заболели 858 714 человек (465 021 пациент выздоровел, 14 470 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 27 677 случаев (выздоровели – 16 519 пациентов, летальных случаев – 542).

В «ДНР» – 12 045 заболевших (выздоровели – 6 487 человек, скончались – 1 121). В «ЛНР» – 1 854 заболевших (выздоровели – 1 619 человек, скончались – 154).

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