Дистанционно и экстерном: Как школьникам из «Л-ДНР» получить украинское образование (Контакты)

Украина предлагает школьникам с неподконтрольных территорий возможность бесплатно получить украинское образование с последующей выдачей аттестатааттестата (свидетельства о получении полного общего среднего образования). Такое обучение проходит в онлайн-режиме. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе вебинара рассказала координатор-директор общественной организации «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.

«Такое образование можно получить практически не выезжая с оккупированной территории. Проводится оно в дистанционной школе либо в экстернатной школе», – сказала Артемчук.

Перечень школ для дистанционного образования и для экстернов размещен на сайтах:

Министерства образования и науки – раздел «Освіта» – «Жителям Донбасу та Криму» – «Учням та випускникам» – «Школи, які здійснюють навчання учнів із Криму та Донбасу». Конечная ссылка здесь;

сайт таких школ в Донецкой области – eschool.dn.ua;

перечень таких школ в Луганской области представлен на сайте Департамента образования Луганской облгосадминистрации – рубрика «Дистанційна форма навчання». Конечная ссылка здесь.

Также перечень школ можно уточнить в областных департаментах образования:

Донецкая область – +38 (095) 314-15-75, +38 (067) 116-44-54;

Луганская область – +38 (06452) 5-48-73.

Ребенок может выбрать любую школу в любом регионе, где такие учебные заведения представлены.

Процедура оформления в школу не сложная. Нужно связаться с выбранной школой, где разъяснят точную процедуру. Но как правило, это следующие действия:

одному из родителей необходимо написать заявление на имя директора выбранной школы с просьбой зачислить ребенка на обучение в форме экстерната/дистанционно. Самостоятельно заявление может написать совершеннолетнее лицо с 18 лет;

в заявлении нужно обязательно указать контактный телефон и электронный адрес. Отправить заявку в школу можно в письменном и электронном виде (скан-копии или фотокопии);

к заявлению необходимо приложить скан-копии или фотокопии свидетельства о рождении ребенка;

подать заявление можно в течение всего учебного года. Личное присутствие ребенка и родителей при этом не обязательно.

Виолетта Артемчук напомнила, что для поступления в украинский вуз по упрощенной системе абитуриенты из «Л-ДНР» не проходят внешнее независимое оценивание. Им необходимо сдать всего 3 экзамена, в том числе украинский язык и историю Украины. Но данные предметы в школах «республик» не преподаются, поэтому у ребят возникают проблемы с подготовкой. Конечно, можно нанять репетитора. Но подготовится можно и бесплатно, окончив дистанционную школу или пройдя школьную программу экстерном.

Напомним, что в школах «Л-ДНР» получают образование 8% от всех учащихся в Украине. Многие из них параллельно учатся в школах на подконтрольной территории, чтобы получить украинское легитимное образование и поступить в вуз.

Украина не признает дипломы, выданные в «Л-ДНР», поэтому с такими документами на подконтрольной территории не устроится на работу по специальности, даже на рабочие профессии. При этом есть процедура, с помощью которой можно подтвердить свою квалификацию.

Абитуриенты из «Л-ДНР» могут поступить в украинские вузы по упрощенной системе – в любой вуз, без ВНО, сдав лишь 3 экзамена. Бюджетных мест по «квоте 2» в вузах достаточно – в этом году из 12 тысяч мест занято было лишь 13%.