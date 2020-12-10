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Предпринимателям Донбасса предлагают поддержку до $1000 (Условия и контакты)

10.12.20 16:31

Для жителей Донбасса возобновлен прием заявок на финансовую помощь владельцам микробизнеса и самозанятым лицам для поддержания в период карантина. Об этом сообщает организатор программы Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC – DDG).

В рамках программы можно получить до $1000 на поддержку функционирования и адаптацию деятельности к условиям карантина. Помощь будет перечисляться на банковский счет в гривне по курсу, актуальному на дату перечисления помощи.

Участники программы:

  • местные жители, которые зарегистрированы и проживают в Донецкой и Луганской областях;
  • внутренне перемещенные лица, которые живут в этих двух областях;
  • помощь предоставляется тем, чья экономическая активность пострадала или перестала функционировать вследствие эпидемиологической ситуации в стране и введения карантинных ограничений.

При рассмотрении заявок будут учитываться следующие критерии:

  • актуальность идеи и реальная возможность адаптации / перепрофилирования существующей бизнес-деятельности в рамках текущей эпидемиологической ситуации в стране и введения карантина;
  • отсутствие юридических и правовых препятствий, а также нарушений действующего законодательства по осуществлению бизнес-деятельности в рамках карантина;
  • бизнес-деятельность или самозанятость была главным источником дохода, который существенно уменьшился или прекратился в результате эпидемиологической ситуации и введения карантина;
  • финансовая и социальная уязвимость семьи.

Подать заявку можно по ссылке.

Телефоны для справок:

  • (063) 952-56-34 Марина (южные районы Донецкой области);
  • (073) 066-53-38 Михаил (Луганская область, северные районы Донецкой области);
  • (093) 037-29-03 Александр (Луганская область, северные районы Донецкой области).

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