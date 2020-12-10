Предпринимателям Донбасса предлагают поддержку до $1000 (Условия и контакты)

Для жителей Донбасса возобновлен прием заявок на финансовую помощь владельцам микробизнеса и самозанятым лицам для поддержания в период карантина. Об этом сообщает организатор программы Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC – DDG).
В рамках программы можно получить до $1000 на поддержку функционирования и адаптацию деятельности к условиям карантина. Помощь будет перечисляться на банковский счет в гривне по курсу, актуальному на дату перечисления помощи.
Участники программы:
- местные жители, которые зарегистрированы и проживают в Донецкой и Луганской областях;
- внутренне перемещенные лица, которые живут в этих двух областях;
- помощь предоставляется тем, чья экономическая активность пострадала или перестала функционировать вследствие эпидемиологической ситуации в стране и введения карантинных ограничений.
При рассмотрении заявок будут учитываться следующие критерии:
- актуальность идеи и реальная возможность адаптации / перепрофилирования существующей бизнес-деятельности в рамках текущей эпидемиологической ситуации в стране и введения карантина;
- отсутствие юридических и правовых препятствий, а также нарушений действующего законодательства по осуществлению бизнес-деятельности в рамках карантина;
- бизнес-деятельность или самозанятость была главным источником дохода, который существенно уменьшился или прекратился в результате эпидемиологической ситуации и введения карантина;
- финансовая и социальная уязвимость семьи.
Подать заявку можно по ссылке.
Телефоны для справок:
- (063) 952-56-34 Марина (южные районы Донецкой области);
- (073) 066-53-38 Михаил (Луганская область, северные районы Донецкой области);
- (093) 037-29-03 Александр (Луганская область, северные районы Донецкой области).