Предпринимателям Донбасса предлагают поддержку до $1000 (Условия и контакты)

Для жителей Донбасса возобновлен прием заявок на финансовую помощь владельцам микробизнеса и самозанятым лицам для поддержания в период карантина. Об этом сообщает организатор программы Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC – DDG).

В рамках программы можно получить до $1000 на поддержку функционирования и адаптацию деятельности к условиям карантина. Помощь будет перечисляться на банковский счет в гривне по курсу, актуальному на дату перечисления помощи.

Участники программы:

местные жители, которые зарегистрированы и проживают в Донецкой и Луганской областях;

внутренне перемещенные лица, которые живут в этих двух областях;

помощь предоставляется тем, чья экономическая активность пострадала или перестала функционировать вследствие эпидемиологической ситуации в стране и введения карантинных ограничений.

При рассмотрении заявок будут учитываться следующие критерии:

актуальность идеи и реальная возможность адаптации / перепрофилирования существующей бизнес-деятельности в рамках текущей эпидемиологической ситуации в стране и введения карантина;

отсутствие юридических и правовых препятствий, а также нарушений действующего законодательства по осуществлению бизнес-деятельности в рамках карантина;

бизнес-деятельность или самозанятость была главным источником дохода, который существенно уменьшился или прекратился в результате эпидемиологической ситуации и введения карантина;

финансовая и социальная уязвимость семьи.

Подать заявку можно по ссылке.

Телефоны для справок: