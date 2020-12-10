«С паспортами Л-ДНР никто не связывается»: В «ДНР» рассказали о проблемах футболистов

В «ДНР» пытаются развивать свой футбол. Но у молодых игроков нет перспектив в «республике». Об этом в интервью местному изданию сообщил глава «Донецкой городской федерации футбола» Александр Звягинцев.

«Сейчас у молодых мальчишек нет перспективы. Например, он проявил себя в футболе и, казалось бы, дальнейший путь – продолжать карьеру в России. Но при отсутствии паспорта РФ шансы сводятся к нулю. С паспортом ДНР ты считаешься иностранцем, а в России определенный лимит на прием иностранцев в команду. Поэтому ребята сейчас активно получают российское гражданство. С паспортами ДНР/ЛНР никто не связывается. Много проблем», – посетовал он.

По его словам, в городской «федерации футбола» состоит 625 детей от 6 до 18 лет. «А если взять все школы по Донецку? Наберется порядка 4000 футболистов», – считает Звягинцев.

Он отметил, что развитии футбола в «ДНР» препятствуют два основных фактора – отсутствие финансирования и должной инфраструктуры.

«Все начинается с экономики. Футбольная форма, поездки, тренировочный процесс – на все нужны деньги, а их нет! Футбольная инфраструктура отсутствует. Стадион "Шахтер" закрыт уже много лет, на трибунах растут деревья», – сокрушается Александр Звягинцев.

Один из футболистов «сборной ДНР» в интервью иному блогеру рассказал о своей зарплате. До 2014 года парню пробиться в большой футбол не удалось, играл в незначительных лигах. И в 26 лет он вернулся домой, в уже неподконтрольный Донецк. И его «с таким опытом», конечно, сразу взяли в местный клуб и сразу зачислили в «сборную ДНР». «Он поделился информацией о своей зарплате в футбольном клубе республики. 700 рублей за матч!!! 4 матча в месяц. 700 * 4 = 2 800 рублей в месяц», – отписал блогер.

Отметим, что по местному курсу валют, 700 руб. = 269 грн, то есть за месяц мужчина получает 1 076 грн.

Как сообщалось ранее, за все 6 лет сборная по футболу «Донецкой народной республики», несмотря на заверения «властей», так ни разу и не попала на чемпионат мира среди непризнанных FIFA сборных – ConIFA World Football Cup. Причина – мало товарищеских и турнирных международных игр с аналогичными непризнанными республиками.

А в связи с тем, что в «ДНР» проводятся мало матчей, «республиканские» рефери вынуждены выезжать на судейство в иные непризнанные республики.